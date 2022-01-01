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Когда женщине переваливает за третий десяток, а у неё до сих пор отсутствует личная жизнь и даже какие-то намёки на таковую, близкие люди не могут оставаться в стороне. Это коснулось и главную героиню Нэнси, которой родственники и друзья настойчиво устраивают свидания вслепую. Но та настолько разочаровалась в себе, что потеряла способность налаживать общение с противоположным полом, поэтому пускается в бегство, предпочитая новым знакомствам просмотр фильмов о Ганнибале и поедание углеводной…