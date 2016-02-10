«Краденое свидание»: Рецензия Киноафиши

Когда женщине переваливает за третий десяток, а у неё до сих пор отсутствует личная жизнь и даже какие-то намёки на таковую, близкие люди не могут оставаться в стороне. Это коснулось и главную героиню Нэнси, которой родственники и друзья настойчиво устраивают свидания вслепую. Но та настолько разочаровалась в себе, что потеряла способность налаживать общение с противоположным полом, поэтому пускается в бегство, предпочитая новым знакомствам просмотр фильмов о Ганнибале и поедание углеводной пищи. А что, если проблема вовсе и не в ней? Может быть, на её пути просто не встречался достойный мужчина? Или же она руководствовалась в поиске не теми правилами? Нелепая случайность, которая приводит Нэнси на чужое слепое свидание, даст ответы на эти вопросы.

С течением времени жанр мелодрамы начал постепенно скатываться в бездну собственных штампов и клише, время от времени порождая нечто достойное внимания в силу своей уникальности. Что касается британских авторов, то они научились периодически разбавлять голливудскую мишуру своими неподражаемыми творениями, наподобие «Реальной любви», которые впоследствии порождают новую вереницу бутафории. Пока королеву английской романтики Джейн Остин сталкивают лицом к лицу с зомби, а все её книги с годами выливаются во всё более необъятный массив экранизаций, Великобритания обрабатывает современную почву для трогательных любовных историй. Бен Палмер, за плечами у которого такие сериалы, как «Переростки» и «Юнцы», и сценарист комедии «Как украсть бриллиант» Тесс Моррис закидывают свою удочку в морской круговорот идей для ромкомов, повторяя движение рук всех тех, кто рыбачил в этом месте прежде, и пытаются выудить нечто свежее. Однако их добыча ничем не превосходит улов десятков других постановщиков.

Есть у картины безусловное достоинство в лице актёрского состава. Хотя главная героиня в исполнении Лэйк Белл и кажется чересчур наигранной и неестественной, она всё же отлично вживается в образ неудачницы, которая зачастую кажется девочкой-подростком, заключённым в теле 34-летней женщины. Поначалу она не внушает симпатии из-за своего упрямства и грубых манер, но с появлением в кадре Саймона Пегга моментально преображается и показывает настоящую себя. Тут же на зрителя обрушиваются возникшие между героями электрические разряды, трогающие своей искренностью. Разряжает обстановку бесподобный Рори Киннер, придавая этой какофонии чувств юмористические и похабные нотки. А поклонников «Игры престолов» в самом начале удивит неожиданное камео, которое намного приятнее будет оставить под завесой тайны.

Естественно, своя аудитория у подобных фильмов будет всегда, ведь мелодрамы служат отличным отвлечением от повседневных дел и прекрасно разбавляют собой непрекращающиеся экшены и глубокие драмы. У картины Палмера, которая в оригинале переводится «Будь мужчиной», явных недостатков нет, и она превосходно подойдёт для одноразового удовлетворения потребностей всех тех, кто отчаянно нуждается в экранной романтике. Но ничего принципиально нового и обнажающего те стороны человеческой натуры, которые до сих пор не были раскрыты, искушённый зритель в ней не отыщет.

Трошина Олеся