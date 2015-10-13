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Излечить страх Излечить страх
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Излечить страх 2013 / Украина / Беларусь
7.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Отзывы о фильме «Излечить страх»

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Ольга Катунина 13 октября 2015, 22:26
Благодарю всех, кто участвовал в создании этого фильма. Я этой зимой побывала Крыму и смогла приложиться к многоцелебным мощам Святителя Луки и хочется снова и снова притекать к нему, дивен Бог во святых своих.Фильм создан истинно православными людьми, оставляет в душе глубокие впечатления.Каждый верующий испытывает боль, если его окружение состоит из неверующих людей, это так сильно обжигает душу слезами и горечью, как же разрывалось сердце Святителя от беззакония, творимого в те годы и он находил силы не только лечить, но писать гениальные труды по медицине и всюду несмотря не на что разить дьявольские происки Словом Божьим и пастырским примером, неся знамя ВЕРЫ самоотверженно и посвящая себя без остатка служению Богу и людям! Для того, чтобы пережить такие страшные гонения,предательство близких по вере людей - надо иметь твердую ВЕРУ и Господь никогда не оставит, так будем же просить Батюшку Луку укрепить и наставить нас в этом намерении. Всем не просто рекомендую, а настаиваю на просмотре этого замечательного произведения!!!!!
13 октября 2015, 22:26 Ответить
Татьяна 15 октября 2015, 00:13
Потрясающий фильм о силе духа одного человека в период тяжелых исторических событий. О служении людям и Богу. Лука - легендарная личность, история жизни которого является ориентиром для всех честных людей. Один такой просмотр сильнее тысяч слов. Сюжет основан на реальных жизненных событиях практически нашего современника. Вообще считаю, побольше бы таких фильмов, мир стал бы лучше. Смотрится на одном дыхании, очень душеполезный фильм!
15 октября 2015, 00:13 Ответить
Татьяна 15 октября 2015, 00:13
Сильный фильм, трогает душу. Я когда читала книгу - не могла сдержать слёз. Остаётся ощущение прозрения и просветления. Этот фильм не для тех, кто ищет развлечения в жизни и кино, но для тех, кто задумывается, в чём предназначение человека. О нравственных ценностях и красоте души. Поклон режиссёру, что решился на такую сложную работу! Она того стоила.
15 октября 2015, 00:13 Ответить
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