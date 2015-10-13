Излечить страх
– В основе сюжета картины лежит драматичная судьба великого хирурга и священнослужителя — В. Ф. Войно-Ясенецкого (Святителя Луки). Он мог выставлять свои картины в лучших галереях мира и пачкать руки лишь красками, а стал «мужицким врачом», архиепископом и жертвой политических репрессий. Талантливый врач, человек глубокой веры, он успешно врачевал и душу и тело людей; в самые безбожные времена не поступался своей совестью. Тысячи людей обязаны ему жизнью, но спасти единственную женщину, которую он любил больше жизни, так и не смог…
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