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Лифт: Остаться в живых
Лифт: Остаться в живых, 2013: актеры и роли
The Elevator: Three Minutes Can Change Your Life
Лифт: Остаться в живых
2013 / Италия
Трейлер
4.7
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 4.7
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Лифт: Остаться в живых, 2013: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Массимо Кольиторе
Massimo Coglitore
В ролях
Кэролайн Гудолл
Caroline Goodall
Берт Янг
Burt Young
Джеймс Паркс
James Parks
Кэти МакГоверн
Katie McGovern
Никколо Сенни
Niccolò Senni
Катя Греко
Katia Greco
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