Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Лифт: Остаться в живых Лифт: Остаться в живых
Киноафиша Фильмы Лифт: Остаться в живых Лифт: Остаться в живых, 2013: актеры и роли
The Elevator: Three Minutes Can Change Your Life Лифт: Остаться в живых 2013 / Италия
4.7 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Лифт: Остаться в живых, 2013: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Массимо Кольиторе Massimo Coglitore
В ролях
Кэролайн Гудолл Кэролайн Гудолл Caroline Goodall Берт Янг Burt Young Джеймс Паркс James Parks Кэти МакГоверн Кэти МакГоверн Katie McGovern Никколо Сенни Никколо Сенни Niccolò Senni Катя Греко Katia Greco Джанфранко Террин
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
Слез сдержать не смог: Киркоров решился на откровения
«Помогать не собираюсь»: Губерниев не стал молчать об участии сына в новом «Голосе»
Ждут за границей: будущее Валиевой, Щербаковой и Трусовой предопределено
Точный день назван: вот когда осужденный за смертельное ДТП Ефремов выйдет на свободу
Будущее под вопросом: вот что в «Современнике» говорят об уходе Орбакайте
Дело не в деньгах: вот почему принц Гарри готов выставить свою жизнь напоказ
Гора в семью не включила: Бабкина рассекретила свое времяпровождение
Такого не ожидал никто: правда о конфликте Рудковской с известным журналистом вышла наружу
Оскандалившуюся на сцене Лолиту поставили на место: хватило пары слов
«Отвернуться и не смотреть»: засветившуюся в купальнике Успенскую растоптали
Галкин постарался: вот как сейчас выглядит Пугачева без фотошопа
Конфликты с «Ленкомом» аукнулись: состояние вдовы Караченцова вызвало оторопь
Приложение киноафиши