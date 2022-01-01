Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Никколо Сенни
Никколо Сенни
Niccolò Senni
О персоне
Фильмография
Никколо Сенни
Niccolò Senni
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
6 сентября 1983
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Рим, Италия
Биография Никколо Сенни
Развернуть
Фильмография Никколо Сенни
Папа за маму
комедия
2019, Италия
5.0
Диета по-итальянски
комедия
2018, Италия
5.0
Уши
драма, комедия
2016, Италия
6.0
Лифт: Остаться в живых
триллер, драма
2013, Италия
4.0
Все фильмы
Related video
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Сильная энергетика: 3 знака Зодиака стопроцентно защищены от сглаза
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Тест: только те, кто вырос в СССР, смогут верно закончить все 10 цитат из советских фильмов