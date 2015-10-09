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История одной лошадки. Трейлер
История одной лошадки. Трейлер
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Дата публикации: 9 октября 2015
История одной лошадки
– История о Монике, которая узнает, что найти свой жизненный путь может быть сложной дилеммой как для людей, так и для животных. Ее конь, Чемпион, открывает ей глаза на то, что животные тоже могут говорить…
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