Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
История одной лошадки
История одной лошадки, 2015: актеры и роли
A Horse Story
История одной лошадки
2015 / США
Трейлер
5.9
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 5.8
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
История одной лошадки, 2015: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Роджерс
John Rogers
В ролях
Сара Ливинг
Sarah Lieving
Джесси Белл
Jesse Bell
Джои Белл
Мигель Корона
Сара-Джейн Далби
Клэй Харпер
Clay Harper
Крэйг Хенсли
В прокате
Премьеры
Онлайн
Пес-самурай и город кошек
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия, триллер
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Неувольняемый
Рецензия
Отзывы
2022, Франция, комедия
Кукла. Последнее проклятье
Написать отзыв
2021, Мексика, ужасы
Главная роль
Рецензия
Отзывы
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Забытое чудо
Отзывы
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Отзывы
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Булки
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Побег из космоса
Отзывы
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Драйв
Рецензия
Отзывы
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Related video
Такого не ожидал никто: правда о конфликте Рудковской с известным журналистом вышла наружу
Галкин постарался: вот как сейчас выглядит Пугачева без фотошопа
«Отвернуться и не смотреть»: засветившуюся в купальнике Успенскую растоптали
Гора в семью не включила: Бабкина рассекретила свое времяпровождение
Ждут за границей: будущее Валиевой, Щербаковой и Трусовой предопределено
Дело не в деньгах: вот почему принц Гарри готов выставить свою жизнь напоказ
Точный день назван: вот когда осужденный за смертельное ДТП Ефремов выйдет на свободу
Конфликты с «Ленкомом» аукнулись: состояние вдовы Караченцова вызвало оторопь
Оскандалившуюся на сцене Лолиту поставили на место: хватило пары слов
«Помогать не собираюсь»: Губерниев не стал молчать об участии сына в новом «Голосе»
Слез сдержать не смог: Киркоров решился на откровения
Будущее под вопросом: вот что в «Современнике» говорят об уходе Орбакайте