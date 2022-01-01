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Величайшие герои
Величайшие герои, 1996: актеры и роли
De største helte / The Biggest Heroes
Величайшие герои
1996 / Дания
7.2
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
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Величайшие герои, 1996: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Томас Винтерберг
Thomas Vinterberg
В ролях
Томас Бо Ларсен
Thomas Bo Larsen
Ульрих Томсен
Ulrich Thomsen
Миа Мария Бэк
Mia Maria Back
Бьярне Хенриксен
Bjarne Henriksen
Паприка Стеэн
Paprika Steen
Трине Дюрхольм
Trine Dyrholm
Хелла Йооф
Hella Joof
Эва Роуз
Eva Röse
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