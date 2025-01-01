Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Финансовый монстр Цитаты из фильма Финансовый монстр

Цитаты из фильма Финансовый монстр

Patty Fenn [финальная реплика] Так какого чёрта шоу мы будем делать на следующей неделе?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Molly Ты плачешь, когда мы е#ем, ты бледная маленькая с#ка!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lee Gates Меня зовут Ли Гейтс, шоу — Деньги на кону. Нет риска — нет и награды. Продавать? Брать кредит? НАБЕРИТЕСЬ ХРАБРОСТИ!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Won Joon Это называют сбойчиком только потому, что никто не понимает, как работает алгоритм. А если никто не может врубиться в математику, значит, никому и не нужно объяснять деньги.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kyle Budwell [пытается приставить пистолет к нему] Признай, что это было неправильно
Walt Camby Слушай, никто не жаловался, пока всё работало. Так в этом бизнесе всё и бывает
Kyle Budwell [ставит курок на взвод] СКАЖИ... ЧТО ЭТО БЫЛО НЕПРАВИЛЬНО
Walt Camby ЛАДНО! ЭТО БЫЛО НЕПРАВИЛЬНО!
Kyle Budwell [бросает ему муляж взрывного механизма] Вот что я хотел услышать
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kyle Budwell Выбери коробку.
Lee Gates Что ты имеешь в виду?
Kyle Budwell Я сказал: «Выбери коробку».
Lee Gates Что будет, если я выберу не ту коробку?
Kyle Budwell Я сказал: выбери одну!
Lee Gates Я не буду выбирать эту чёрт#ю коробку!
Tech Dave Он что, сказал «чёрт#» в эфире?
Patty Fenn Ты издеваешься? Звони чёрт#й охране!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Patty Fenn [через дверь ванной] Ты не мог бы побыстрее? Такое ощущение, что я с бабушкой разговариваю. Давай, я не собираюсь вести с тобой разговор через эту чёртову дверь.
Lee Gates [появляясь] Ладно, в следующий раз оставлю её открытой.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
A Team Leader Значит, он полностью контролирует сцену. Вот выходы — спереди и сзади. Проблема в том, что у этого парня обзор на всю студию. Наш единственный шанс — это выстрел с этих мостиков над сценой. Мы уже ставим там человека.
Captain Powell А как же бомба?
Lt. Vasquez У него точно мёртвая ручка в руке, а это значит, если мы убьём его, не обезвредив бомбу, будет ба-бах.
Officer Benson Есть ордер, есть адрес. Отправляю патруль сейчас же.
Captain Powell Отлично.
Lt. Vasquez Видишь этот выпуклый участок? Это беспроводной приёмник. Капитан, если мы его уничтожим, мёртвая ручка станет просто чёртовым переключателем.
Captain Powell То есть чтобы его уничтожить, нам придётся что, стрелять в Гейтса?
Lt. Vasquez Вот где он облажался. Если бы хотел гарантированно убить, приёмник надо было разместить здесь, прямо над сердцем бедняги. А он поставил его здесь, рядом с левой почкой. Если пуля будет точной и мы доберёмся до него быстро, чтобы не было сильной кровопотери, есть неплохой шанс, капитан, что он выживет.
Captain Powell Извините, вы предлагаете застрелить звезду телешоу в прямом эфире, на глазах у миллионов?
Lt. Vasquez Да.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Diane Lester Что случилось?
Patty Fenn Он только что выстрелил в твой монитор на сцене, потому что ты несёшь ему ту же корпоративную чушь!
Diane Lester Я-я-я не... Я... ты должна понять, насколько это тонкая ситуация.
Patty Fenn Я сижу в восьмидесяти футах от бомбы! Не рассказывай мне про тонкие ситуации! Ты должна проснуться и посчитать всё по-честному, потому что у меня тоже не сходится.
Diane Lester Что ты имеешь в виду?
Patty Fenn Я имею в виду, что тебе надо задавать настоящие вопросы и получать настоящие ответы, и пош#р#й быстрее!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lee Gates Так позволь спросить тебя кое о чём, Кайл. Что в твоей жизни настолько хуже, чем у остальных, что ты уже хочешь всё бросить? А? Я хочу знать. У тебя нормальная работа. У тебя две руки и две ноги. У тебя, чёрт возьми, ребёнок на подходе! Так что прежде чем ты меня взорвёшь, ответь на один вопрос. Что делает тебя таким огромным еб##ым неудачником по сравнению со всеми остальными?
Kyle Budwell Ты правда собираешься стоять тут в своём костюме за тысячу долларов и соревноваться со мной? А? Моя честная работа платит мне 14 баксов в час, п##дабол. Так что начнём с этого. Ты знаешь, как далеко можно зайти на 14 баксов в час здесь, в Нью-Йорке? А? Ты знаешь, сколько от этого остаётся после того, как я плачу за квартиру и все свои чёртовы счета? Я гребу изо всех сил, чтобы не утонуть. Это требует всего, что у меня есть! И это ещё до того, как ребёнок родится. Как, чёрт возьми, я должен его содержать? Как я собираюсь о нём заботиться?
Lee Gates Ну, ты позаботишься о нём как надо. Он вырастет ребёнком, чей старик взорвался в прямом эфире.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lee Gates [после того, как девушка Кайла в эфире отшила его] Трудно поверить, что ты в этих отношениях — спокойный.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lee Gates Это что, забастовка профсоюза?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ron Sprecher У меня была встреча с Тони Бискано из компании Licem Pharmaceutical.
Patty Fenn Ли, я буду на связи.
Ron Sprecher Он дал мне это.
Lee Gates Что это?
Ron Sprecher Это крем для потенции.
Lee Gates Тони Бискано из Licem дал тебе крем для потенции?
Ron Sprecher Да.
Lee Gates Похоже, я не до конца понимал суть ваших отношений.
Ron Sprecher Ну, они тестировали это средство больше года, и вчера ночью наконец получили одобрение FDA. Скоро выйдет пресс-релиз...
Lee Gates И оно работает?
Ron Sprecher Эээ… судя по всему, да. Чертовски хорошо.
Lee Gates Ты пробовал?
Ron Sprecher Я только получил его минут тридцать назад.
Lee Gates Так чего ты ждёшь?
Ron Sprecher Хотите, чтобы я...
Lee Gates Мы в эфире через пять минут, да? Наноси!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lee Gates Ты хочешь сесть здесь и подвести итоги нашей жизни, Кайл? Давай сравним счёты? Давай?
Tech Dave Сенсорный экран. Чёрт, этот сенсорный экран.
Lee Gates Ладно. Есть Кайл и есть я — Ли. Начнём с очевидного. Деньги. У меня есть, у тебя, похоже, нет. Значит, это балл в мою пользу.
Patty Fenn К чему ты клонить хочешь, Ли?
Lee Gates Но есть ещё семья. Я три раза был в разводе. А ты? Есть жена? Хм? Тогда девушка?
Patty Fenn Сакаджева, Ли.
Lee Gates Есть девушка? Прекрасно. Магия юной любви. Думаю, мы оба согласны, что это балл в твою пользу, ведь первый номер в моей телефонной книге — эскорт-служба.
Kyle Budwell Нет, ты ничего обо мне не знаешь. Ты ничего не знаешь...
Lee Gates Мне не нужно ничего о тебе знать! Я знаю о себе. Семь лет, три года, четырнадцать месяцев. Браки становятся короче и короче, а алименты — всё больше и больше.
Patty Fenn [идёт к двери студии] Ли? Посмотри на меня, Ли. Сакаджева.
Lee Gates Эй, Кайл, видишь её? Это Пэтти, мой режиссёр, и она хочет, чтобы я заткнулся. Теперь она тоже меня достала. Вот почему она устроилась на работу через дорогу и не сказала мне. Люди болтают. Все в конце концов уходят, Кайл. Так устроено. Так что поверь, это балл в твою пользу. А дети? Есть ребёнок? Хм? Может, скоро появится? Да? Она ждёт. Это благословение. У меня есть один. Ей должно быть шесть или семь. Я понятия не имею. Деньги посылаю.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
NYPD Detective Как вы связаны с Кайлом Бадвеллом, мадам?
Molly Почему? Где он?
NYPD Detective Где вы были весь день? Если не трудно спросить.
Molly Я целый день сижу в стеклянной будке под землёй. Так что, пожалуйста, скажите, что, чёрт возьми, здесь происходит, а то я начинаю реально паниковать.
NYPD Detective Спрошу ещё раз. Как вы связаны с Кайлом Бадвеллом, мадам?
Molly [открывая дверь, показывая, что она беременна] Попробуйте угадать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lee Gates Ты знаешь, что случилось. Это была ошибка компьютера.
Kyle Budwell Ошибка! Ошибка! Ошибка! Заткнись с этой ошибкой! Ладно? Что, чёрт возьми, это вообще значит? Видишь ли, ты даже не понимаешь. Я не дурак, Ли. Я тебе говорю, потому что эти клоуны каким-то образом потеряли 800 миллионов за ночь. За ночь. И никто толком не объяснил, как. Как такое вообще возможно, а? Это не риторический вопрос. Я хочу ответ.
Lee Gates Чего ты от меня хочешь, мужик? Я не управляю «Айбис». Я всего лишь парень на телевидении.
Kyle Budwell Заткнись, Ли! Заткнись! Нет, нет. Не делай так, Ли. Не делай. Сегодня ты не сваливаешь ответственность, Ли. Не сегодня. Не со мной.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lee Gates [Уолту во время прямого эфира шоу «Финансовый монстр»] Всё снова сводится к старой доброй афёре
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Captain Powell Мне нужна система оповещения, чтобы мы могли снова с ним поговорить, если понадобится.
Patty Fenn [саркастично] О, точно, ведь в первый раз это сработало так здорово.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lee Gates Рон, ты серьезно или как?
Ron Sprecher О, эта штука просто невероятная. Я говорю, с 0 до 100 за каких-то двадцать секунд.
Lee Gates Хорошо, значит покупаем. Ладно. Убирай это и найди мне получше тему для следующей недели.
Ron Sprecher Убрать?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Arlene [занимаются сексом] О боже! Рон! Это реально работает! А по какой цене акция?
Ron Sprecher 4,25 доллара.
[стонет]
Ron Sprecher Ох, чёрт!
[слышит звонок телефона]
Ron Sprecher Бл###, бл###, бл###. Бл###. Телефон.
Arlene Нет, всё нормально. Мне всё равно нужен перерыв.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Diane Lester Пэтти, Диана Лестер.
Patty Fenn Лучше бы у тебя для меня что-то было, Диана, и я имею в виду прямо сейчас, б##ь.
Diane Lester Рада слышать твой голос.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lee Gates За что мне такая чертова преданная команда, Ленни?
Lenny (The Cameraman) Ничего особенного.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Diane Lester Марта, когда он приземляется?
Marta (Secretary) Я даже не знаю, на каком он самолёте, так что отследить его никак не могу. Во вторник он улетел на G-V в Женеву, а потом отправил его в Гонконг за Харви Берганом. Последнее место, где был Learjet — это, эм, Сан-Паулу в понедельник.
Diane Lester Понедельник? Это же четыре дня назад.
Marta (Secretary) Ты знаешь, какой он с этими самолётами. Пока он в воздухе — он вне связи.
Diane Lester Ты хочешь сказать, что пока он не приземлится, когда бы это ни было, он...
Avery Goodloe CFO Он абсолютно недоступен. А это значит, что у нас тут один большой п##дец.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lee Gates Держись ближе. Не давай им стрелять в бронежилет.
Kyle Budwell Ну, тогда самое время рассказать тебе кое-что про этот жилет. На самом деле там нет никакого Семтекса. Это просто глина. Кирпичи глины.
Lee Gates Что? Господи.
Kyle Budwell Да. Я хотел привлечь твоё внимание, а не взорвать, чёрт побери, здание.
Captain Powell [держит копов на расстоянии] Отступить. Спокойно.
Lee Gates Ну, они думают, что это настоящее. Так что что бы ты ни сделал, не отрывай палец от этого чёртова спускового крючка. Мы в этом вместе, ты, б###ь, дурак.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые реплики]
Lee Gates Ладно, поехали. Слушаете? Внимание на экран? Отлично. Потому что сейчас станет сложнее, а я начну медленно и объясню просто. Вы понятия не имеете, где ваши деньги. Раньше можно было прийти в банк, открыть хранилище и показать на золотой слиток. Сейчас так уже не работает. Ваши деньги — то, ради чего вы пашете — это всего лишь несколько фотонов энергии, бегущих по огромной сети оптоволоконных кабелей.
Lee Gates Зачем мы это сделали? Чтобы ускорить процесс. Потому что ваши деньги должны быть быстрыми — быстрее, чем у конкурента. Но если хочешь быстрые рынки, быстрые сделки, быструю прибыль, всё быстро, иногда случается прокол. И именно это случилось вчера в 13:07 по восточному времени.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tech Dave Привет, в студии 3 парень с пистолетом.
Security Officer Nolan Похоже, сегодня какой-то прикольный номер.
Tech Dave Включи, блин, телевизор! На этот раз это не трюк.
Security Officer Nolan [переключает каналы] Ё-б##ть!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Patty Fenn Когда мне ждать правки для заставки?
Lee Gates А, мы кое-что меняем. Кто-нибудь видел Рона?
Patty Fenn Можно получить их до шоу или после?
Lee Gates Знаешь, как обычно. Смотри в мою сторону камерой, а там разберёмся вместе.
Patty Fenn Всегда звучит так просто и в то же время так идиотски.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lee Gates Почему, чёрт возьми, Уолт отменил? Он звонил мне вчера из Женевы.
Patty Fenn Не знаю. Он в самолёте.
Lee Gates И как мы только сейчас об этом узнаём?
Patty Fenn Отличный вопрос, спросишь у него при следующем разговоре.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Captain Powell Можно всех вывести отсюда? Молодая леди, пожалуйста, покиньте здание.
Walt Camby Подожди, а почему она может уйти?
Diane Lester [передаёт телефон Уолта Пауэллу] Это может помочь в вашем расследовании...
Walt Camby Это всё её вина. Давай, Дайан, уходи. Ты — единственная причина, почему мы здесь с этим психом.
Diane Lester [оборачивается] Хотел прозрачности, Уолт? Вот твой шанс.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Patty Fenn Мне нужна спутниковая машина и аудиокомплект внизу через две минуты.
Tech Director Jim [ищет видеопотоки] Ленни, где ты?
Patty Fenn Джим, где мой канал с Ленни? Мне он нужен прямо сейчас.
Tech Director Jim Давай, Ленни.
Lee Gates [он находит канал] Пэтти говорит оставаться — остаёмся.
Tech Director Jim Ладно, Ленни! Он в эфире. Прямой эфир.
Lee Gates Да, Пэтти. Всегда Пэтти. Знаешь, в первый день на работе она сказала, что у меня там, где мозг, пенис. И была права. Всегда права. Она задержалась здесь дольше, чем следовало, я это знаю. Но правда в том, что без неё я сейчас не знаю, что бы делал. Но если бы она стояла здесь сейчас, я не смог бы в этом признаться. К счастью, сейчас передо мной только ты, Ленни. Ты и твои... тёплые глаза и добрая душа.
Lenny (The Cameraman) Вали к чёрту отсюда.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kyle Budwell [направляя на него пистолет во время захвата шоу] Не двигайся.
Lee Gates Что за хр#нь? Это забастовка какая-то?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lee Gates [из трейлера]
[пытается успокоить Кайла]
Lee Gates Я добуду для тебя ответы
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kyle Budwell [из трейлера]
[обращаясь к камере]
Kyle Budwell Как это вообще справедливо?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Джулия Робертс
Джулия Робертс
Julia Roberts
Эмили Мид
Emily Meade
Джордж Клуни
Джордж Клуни
George Clooney
Аарон Ю
Аарон Ю
Aaron Yoo
Джек О’Коннелл
Джек О’Коннелл
Jack O'Connell
Доминик Уэст
Доминик Уэст
Dominic West
Джон Вентимилья
Джон Вентимилья
John Ventimiglia
Джанкарло Эспозито
Джанкарло Эспозито
Giancarlo Esposito
Катрина Балф
Катрина Балф
Caitriona Balfe
Кристофер Денхам
Christopher Denham
Доминик Колон
Dominic Colon
Оливия Луккарди
Оливия Луккарди
Olivia Luccardi
Ленни Венито
Lenny Venito
Деннис Буцикарис
Dennis Boutsikaris
Роберт С. Керк
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
Рыжая Соня
Рыжая Соня
2025, США, фэнтези, боевик
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
«Действовал не по закону»: кинокритик объяснил, почему Каневского так любят со времен «Следствия ведут ЗнаТоКи»
Рэмбо совершает самоубийство, герой «Эффекта бабочки» тоже: 6 финалов в фильмах, которые мы не увидели — и слава богу
Зачем было мучить Фродо и Сэма? Нейросеть придумала 5 гениальных мест, где спрятать Кольцо — Саурон не нашел бы даже с GPS
Архитектор, трепещи: НТВ запускает сериал о ветеринаре-сыщике — в качестве напарника минипиг
«Это большая редкость»: французский мультфильм с рейтингом 8,1, который растрогает до слез (совсем не детский)
«Едва ли это уровень джедая»: в популярнейшую теорию о Квай-Гоне фанаты «Звездных войн» верили 25 лет — Нисон опроверг ее парой слов
Век Хюррем и Сулеймана не зря назвали «Великолепным»: вот о каком периоде рассказывает сериал
Тоже воротите нос от нового Снейпа? 3 года назад Паапа Эссьеду уже сыграл похожую роль — и сериал получил 100% от критиков
Бюджет — 1,22 миллиарда, а рейтинг — всего 4,6: в карьере Козловского нет более провального фильма, чем этот
«Сошла с ума, когда увидела топ-2»: Variety выбрал худшие и лучшие проекты в истории Marvel — и «Черная пантера» тут круче «Войны бесконечности»
Сергей Гилев потрясающе играет злодеев, но в самом ожидаемом сериале года от НТВ стал героем — который, впрочем, тоже часто берется за нож
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше