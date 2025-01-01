A Team Leader Значит, он полностью контролирует сцену. Вот выходы — спереди и сзади. Проблема в том, что у этого парня обзор на всю студию. Наш единственный шанс — это выстрел с этих мостиков над сценой. Мы уже ставим там человека.

Captain Powell А как же бомба?

Lt. Vasquez У него точно мёртвая ручка в руке, а это значит, если мы убьём его, не обезвредив бомбу, будет ба-бах.

Officer Benson Есть ордер, есть адрес. Отправляю патруль сейчас же.

Lt. Vasquez Видишь этот выпуклый участок? Это беспроводной приёмник. Капитан, если мы его уничтожим, мёртвая ручка станет просто чёртовым переключателем.

Captain Powell То есть чтобы его уничтожить, нам придётся что, стрелять в Гейтса?

Lt. Vasquez Вот где он облажался. Если бы хотел гарантированно убить, приёмник надо было разместить здесь, прямо над сердцем бедняги. А он поставил его здесь, рядом с левой почкой. Если пуля будет точной и мы доберёмся до него быстро, чтобы не было сильной кровопотери, есть неплохой шанс, капитан, что он выживет.

Captain Powell Извините, вы предлагаете застрелить звезду телешоу в прямом эфире, на глазах у миллионов?