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Киноафиша Фильмы Ветчина, ветчина Цитаты из фильма Ветчина, ветчина

Цитаты из фильма Ветчина, ветчина

La madre puta Кто покупает мужское бельё? Женщины. И хорошая упаковка помогает продавать.
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La madre puta Почему твой папа с этой сук@й? Кто её звал?
El niñato Я звал.
La madre puta Зачем?
La hija de puta Потому что она моя мать.
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La hija de puta Если я не выйду за него замуж, я себя убью.
La puta madre Если сделаешь это, я тебя живьём пнул.
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La madre puta Когда я была беременна, я весь день проводила в бассейне. Спина так болела... Я пила только молоко и ела фрукты. И слушала Моцарта. Я хотела тебя успокоить. Но, похоже, тебе это не очень нравилось. Ты так сильно пинался.
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El chorizo Ты знал, что ветчина повышает сексуальное влечение?
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La puta madre Отстань от моих сисек. Они не твои. Смотреть можно, трогать нельзя.
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El chorizo Знаешь, при полной луне кровь бежит быстрее? А приливы становятся сильнее?
La hija de puta Ты чеснок ел?
El chorizo Конечно, ел. Лучшее средство для боя с быком и для трах##я.
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La madre puta Может, тебе чайку?
El chorizo Спиртное на меня не действует. А чай — действует. Один раз выпил — и стошнило.
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La madre puta Моя бедная голова! Где мои таблетки? Я живу для вас двоих, а вы мне головные боли устраиваете!
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El niñato Возможно, я незрелый, но не дебил.
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El chorizo Хочешь ветчины? Хорошо для потенции.
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La hija de puta Омлеты тебе интереснее, чем я.
El niñato Это твоя вина, ты их так вкусно готовишь.
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La hija de puta Почему тебе нравится есть мои сиськи?
El niñato Мне... нравится их вкус.
La hija de puta На что они похожи на вкус?
El niñato Не знаю.
La hija de puta Ты уверен, что они не на вкус как картофельный омлет?
El niñato Это было бы фантастично. Один был бы на вкус как омлет... а другой — как ветчина.
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La madre puta Мой сын не пойдёт с этой девчонкой. Её мать — шл#ха! Ты же знаешь её, знакома вполне!
El padre Это было давным-давно. Сейчас она баром заведует.
La madre puta Бар? Ты хочешь сказать, публичный дом!
El padre В каждой женщине есть своя шл#ха.
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El niñato Может показаться глупо, но это хорошая реклама. Трусики для сучек, на их период.
Amigo José Luis Это новая линия, нужны новые направления.
El padre Ты же вроде бросил? Ты правда думаешь, что люди купят трусики для собак?
El niñato Если мы хотим быть империей шорт, то должны охватить всё.
Amigo José Luis Ведущий американский бренд удвоил продажи... продавая вещи вне своей обычной линейки.
El padre Это не Америка. Мы производим 35 000 мини-шорт. И не можем даже справиться с заказами. То же самое с боксёрами и обычными шортами с ширинкой. Где, чёрт возьми, мы найдём место для специальных трусиков... для сучек на производственной линии?
El niñato Позволь мне говорить, папа.
El padre Чего ты хочешь? Заработать или дурачиться? Это бизнес, сынок. Basics, Hollywood, Regatta, Rock... это хорошие шорты. Они в нашей линейке.
El niñato А мои идеи — нет?
El padre Наша линейка — это в основном бельё для людей. В этом мы разбираемся. Где мы будем продавать трусики для собак? В Марбелье, для собак из высшего общества?
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El chorizo Не волнуйтесь, мэм.
La madre puta Не называй меня мэм. Заставляешь чувствовать себя старой.
El chorizo Почему? Ты выглядишь очень молодой.
La madre puta Правда?
El chorizo Поверь мне, я никогда не вру. Расслабься, мэм.
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La madre puta Поцелуй меня.
El chorizo Не могу.
La madre puta Почему нет?
El chorizo Я ел чеснок. Ты почувствуешь запах.
La madre puta Чеснок — это то, что я люблю больше всего на свете.
El chorizo Тебе нравится чеснок? Вот, держи. Это на удачу.
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