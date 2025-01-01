El niñato
Может показаться глупо, но это хорошая реклама. Трусики для сучек, на их период.
Amigo José Luis
Это новая линия, нужны новые направления.
El padre
Ты же вроде бросил? Ты правда думаешь, что люди купят трусики для собак?
El niñato
Если мы хотим быть империей шорт, то должны охватить всё.
Amigo José Luis
Ведущий американский бренд удвоил продажи... продавая вещи вне своей обычной линейки.
El padre
Это не Америка. Мы производим 35 000 мини-шорт. И не можем даже справиться с заказами. То же самое с боксёрами и обычными шортами с ширинкой. Где, чёрт возьми, мы найдём место для специальных трусиков... для сучек на производственной линии?
El padre
Чего ты хочешь? Заработать или дурачиться? Это бизнес, сынок. Basics, Hollywood, Regatta, Rock... это хорошие шорты. Они в нашей линейке.
El padre
Наша линейка — это в основном бельё для людей. В этом мы разбираемся. Где мы будем продавать трусики для собак? В Марбелье, для собак из высшего общества?