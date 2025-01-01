El niñato Может показаться глупо, но это хорошая реклама. Трусики для сучек, на их период.

Amigo José Luis Это новая линия, нужны новые направления.

El padre Ты же вроде бросил? Ты правда думаешь, что люди купят трусики для собак?

El niñato Если мы хотим быть империей шорт, то должны охватить всё.

Amigo José Luis Ведущий американский бренд удвоил продажи... продавая вещи вне своей обычной линейки.

El padre Это не Америка. Мы производим 35 000 мини-шорт. И не можем даже справиться с заказами. То же самое с боксёрами и обычными шортами с ширинкой. Где, чёрт возьми, мы найдём место для специальных трусиков... для сучек на производственной линии?

El niñato Позволь мне говорить, папа.

El padre Чего ты хочешь? Заработать или дурачиться? Это бизнес, сынок. Basics, Hollywood, Regatta, Rock... это хорошие шорты. Они в нашей линейке.

El niñato А мои идеи — нет?