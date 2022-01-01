Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Ветчина, ветчина Ветчина, ветчина
Киноафиша Фильмы Ветчина, ветчина Ветчина, ветчина, 1992: актеры и роли
Jamón, jamón Ветчина, ветчина 1992 / Испания
6.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Ветчина, ветчина, 1992: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Бигас Луна Bigas Luna
В ролях
Стефания Сандрелли Stefania Sandrelli Анна Гальена Anna Galiena Хуан Диего Juan Diego Пенелопа Крус Пенелопа Крус Penelope Cruz Хавьер Бардем Хавьер Бардем Javier Bardem Хорди Молья Хорди Молья Jordi Mollà Томас Мартин Thomas Martin Армандо дель Рио Armando del Río Чема Мазо
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
Точный день назван: вот когда осужденный за смертельное ДТП Ефремов выйдет на свободу
«Помогать не собираюсь»: Губерниев не стал молчать об участии сына в новом «Голосе»
Такого не ожидал никто: правда о конфликте Рудковской с известным журналистом вышла наружу
Слез сдержать не смог: Киркоров решился на откровения
Конфликты с «Ленкомом» аукнулись: состояние вдовы Караченцова вызвало оторопь
Будущее под вопросом: вот что в «Современнике» говорят об уходе Орбакайте
«Отвернуться и не смотреть»: засветившуюся в купальнике Успенскую растоптали
Ждут за границей: будущее Валиевой, Щербаковой и Трусовой предопределено
«Просто пошутил»: жестко высказавшегося Шаляпина вывели на чистую воду
Гора в семью не включила: Бабкина рассекретила свое времяпровождение
Галкин постарался: вот как сейчас выглядит Пугачева без фотошопа
Дело не в деньгах: вот почему принц Гарри готов выставить свою жизнь напоказ
Приложение киноафиши