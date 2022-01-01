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Ветчина, ветчина
Ветчина, ветчина, 1992: актеры и роли
Jamón, jamón
Ветчина, ветчина
1992 / Испания
6.9
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
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Ветчина, ветчина, 1992: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Бигас Луна
Bigas Luna
В ролях
Стефания Сандрелли
Stefania Sandrelli
Анна Гальена
Anna Galiena
Хуан Диего
Juan Diego
Пенелопа Крус
Penelope Cruz
Хавьер Бардем
Javier Bardem
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