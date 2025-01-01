Посланник короны [Элис опускается на колени] Вы можете говорить по-английски.

Элис Марано Моя лучшая подруга Дарлин — не наркокурьер. Я знаю это... она невиновна. Моя подруга невиновна. Всё, что она сделала не так — это доверилась мне.

[плачет]

Элис Марано Здесь, в Таиланде, считают, что если один друг что-то делает, другой обязательно в курсе. Может, это настоящая дружба. Но я американка, и я была ей плохой подругой! Я знаю это! Я знаю, потому что... это сделала я. Я сделала это, потому что была глупой и ревновала. Боялась, что она уйдёт от меня. Боялась потерять её. Она никогда не знала... это всё моя вина! Она провела всё это время в вашей тюрьме из-за моей ошибки.

Посланник короны Простите.

Элис Марано Пожалуйста, пожалуйста! Если кто-то должен сидеть, позвольте мне.

[охранники подводят её к ногам]

Элис Марано Я отсижу за неё и за себя! Просто отпустите её, прошу!

Посланник короны [останавливает охранников] Значит, вы человек сильного характера и готовы солгать мне, чтобы спасти подругу?

Элис Марано Нет. Я человек слабого характера и просто хочу исправить свои ошибки.