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Киноафиша Фильмы Разрушенный дворец Цитаты из фильма Разрушенный дворец

Цитаты из фильма Разрушенный дворец

Doug Davis Ты мошенник и манипулятор. Думаешь, я тебя не знаю? Ты глубоко ошибаешься. Из твоих уст всегда звучала только ложь. Шесть лет... краска... краска на твоих руках. На нашем диване? «Это не я сделал(а).» Шестнадцать лет с пивными банками в моей машине. «Это не я сделал(а).» Давай, скажи это ещё раз, Элис. Давай! Скажи это здесь, да? Давай, для старых времён!
Alice Marano [кричит] Это не я сделал(а)!
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Alice Marano Вот и всё, что такое свобода... иллюзия.
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[последние слова]
Alice Marano Я знаю, многие не поймут, почему я так поступила. Но для меня это было правильно. Может быть, правильнее всего, что я когда-либо делала. И я знаю, что Дарлин и Хэнк не перестанут пытаться, пока я не выйду отсюда. Пока я не стану свободной.
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Nick Parks Давай, я же пошёл на высшую жертву: один билет первым классом на троих в экономе.
Alice Marano Ты никогда не узнаешь, на что в итоге пожертвовал.
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Alice Marano Мне нужно поговорить с охранником, который забыл закрыть ворота.
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[Алиса собирается накуриться]
Darlene Davis Да ты шутишь.
Alice Что?
Darlene Davis Ты правда считаешь, что накуриться прямо сейчас — это отличная идея?
Alice Да, я считаю, что это просто бл#дская идея.
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Darlene Davis Эм, официант, в моём носовом платке жук.
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Alice Если бы мой мозг сейчас не был на игле, я, возможно, могла бы кого-то убить.
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Darlene Davis Ну, ты же та, кто несла сумку.
Alice Marano Да. Ту сумку, которую ты собрала.
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Alice Marano Таи так глубоко почитают своего монарха, что до тех пор, пока Рама III не изменил закон, никто не смел произносить имя Его Величества. Покупка и последующий выпуск на волю пленённых животных тоже считается заслугой. По всему Бангкоку множество торговцев продают птиц именно для этой цели.
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Alice Marano Я узнала, что Таиланд значит свобода. Страна, названная в честь того, что мы так искали.
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Alice Marano Я не знал, что здесь всё подстроено. Как эти птицы, которых покупаешь, чтобы отпустить на волю. На самом деле их тренируют возвращаться в клетки. Потому что свобода — всего лишь иллюзия.
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Alice Marano Я — гражданка США. У меня есть право на адвоката.
Guard О, да, и на один звонок тоже.
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Alice Marano Можно загадать желание?
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'Yankee' Hank Green [Элис и Дарлин] Они знают, что ты прокралась в отель «Роял Ориент» и пыталась оплатить свои напитки за чей-то счёт.
Алис Марано И что? Что это...
'Yankee' Hank Green [строго] Это доказывает, что ты украла и соврала. Все вы здесь на суде. Этот суд рассмотрит всё, что докажет, что вы люди низкого пошиба, способные на контрабанду наркотиков.
Алис Марано Да это полная хр###!
[судья поднимает взгляд]
Йон Грин [мягко] Алис...
[Хэнк и судья кратко разговаривают на тайском]
Йон Грин Мы проиграли.
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Посланник короны [Элис опускается на колени] Вы можете говорить по-английски.
Элис Марано Моя лучшая подруга Дарлин — не наркокурьер. Я знаю это... она невиновна. Моя подруга невиновна. Всё, что она сделала не так — это доверилась мне.
[плачет]
Элис Марано Здесь, в Таиланде, считают, что если один друг что-то делает, другой обязательно в курсе. Может, это настоящая дружба. Но я американка, и я была ей плохой подругой! Я знаю это! Я знаю, потому что... это сделала я. Я сделала это, потому что была глупой и ревновала. Боялась, что она уйдёт от меня. Боялась потерять её. Она никогда не знала... это всё моя вина! Она провела всё это время в вашей тюрьме из-за моей ошибки.
Посланник короны Простите.
Элис Марано Пожалуйста, пожалуйста! Если кто-то должен сидеть, позвольте мне.
[охранники подводят её к ногам]
Элис Марано Я отсижу за неё и за себя! Просто отпустите её, прошу!
Посланник короны [останавливает охранников] Значит, вы человек сильного характера и готовы солгать мне, чтобы спасти подругу?
Элис Марано Нет. Я человек слабого характера и просто хочу исправить свои ошибки.
Посланник короны Если вы лжёте, но хотите спасти подругу — значит, у вас достаточно характера, чтобы получить желаемое. Если говорите правду — ваша подруга невиновна и должна быть освобождена... если вы готовы отбыть её срок и свой. Ваша подруга помилована.
Элис Марано [кланяется] Спасибо, спасибо, спасибо.
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Darlene Davis [о Нике для Элис] Он хочет увезти нас в Гонконг!
Alice Marano Я не хочу ехать в Гонконг.
Darlene Davis Пожалуйста?
Alice Marano Езжай ты!
Darlene Davis Ну же! Сколько раз я уже для тебя это делала?
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Alice Marano [грустно Дарлин перед её уходом] Если я скажу, что это была правда, ты меня возненавидишь. А если скажу, что солгала, то когда ты пойдёшь домой и будешь с семьёй, тебе не удастся просто быть счастливой. Можно сказать многое, что это было правильно... ладно? Пусть так и будет.
[они обнимаются со слезами]
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Alice Marano Странно, как маленькие вещи заставляют происходить большие.
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[первые реплики]
'Янки' Хэнк Грин Я назначил слушание для бирманцев.
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