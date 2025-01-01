Doug DavisТы мошенник и манипулятор. Думаешь, я тебя не знаю? Ты глубоко ошибаешься. Из твоих уст всегда звучала только ложь. Шесть лет... краска... краска на твоих руках. На нашем диване? «Это не я сделал(а).» Шестнадцать лет с пивными банками в моей машине. «Это не я сделал(а).» Давай, скажи это ещё раз, Элис. Давай! Скажи это здесь, да? Давай, для старых времён!
Alice MaranoЯ знаю, многие не поймут, почему я так поступила. Но для меня это было правильно. Может быть, правильнее всего, что я когда-либо делала. И я знаю, что Дарлин и Хэнк не перестанут пытаться, пока я не выйду отсюда. Пока я не стану свободной.
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Nick ParksДавай, я же пошёл на высшую жертву: один билет первым классом на троих в экономе.
Alice MaranoТы никогда не узнаешь, на что в итоге пожертвовал.
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Alice MaranoМне нужно поговорить с охранником, который забыл закрыть ворота.
Alice MaranoТаи так глубоко почитают своего монарха, что до тех пор, пока Рама III не изменил закон, никто не смел произносить имя Его Величества. Покупка и последующий выпуск на волю пленённых животных тоже считается заслугой. По всему Бангкоку множество торговцев продают птиц именно для этой цели.
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Alice MaranoЯ узнала, что Таиланд значит свобода. Страна, названная в честь того, что мы так искали.
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Alice MaranoЯ не знал, что здесь всё подстроено. Как эти птицы, которых покупаешь, чтобы отпустить на волю. На самом деле их тренируют возвращаться в клетки. Потому что свобода — всего лишь иллюзия.
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Alice MaranoЯ — гражданка США. У меня есть право на адвоката.
Посланник короны[Элис опускается на колени]Вы можете говорить по-английски.
Элис МараноМоя лучшая подруга Дарлин — не наркокурьер. Я знаю это... она невиновна. Моя подруга невиновна. Всё, что она сделала не так — это доверилась мне.
[плачет]
Элис МараноЗдесь, в Таиланде, считают, что если один друг что-то делает, другой обязательно в курсе. Может, это настоящая дружба. Но я американка, и я была ей плохой подругой! Я знаю это! Я знаю, потому что... это сделала я. Я сделала это, потому что была глупой и ревновала. Боялась, что она уйдёт от меня. Боялась потерять её. Она никогда не знала... это всё моя вина! Она провела всё это время в вашей тюрьме из-за моей ошибки.
Посланник короныПростите.
Элис МараноПожалуйста, пожалуйста! Если кто-то должен сидеть, позвольте мне.
[охранники подводят её к ногам]
Элис МараноЯ отсижу за неё и за себя! Просто отпустите её, прошу!
Посланник короны[останавливает охранников]Значит, вы человек сильного характера и готовы солгать мне, чтобы спасти подругу?
Элис МараноНет. Я человек слабого характера и просто хочу исправить свои ошибки.
Посланник короныЕсли вы лжёте, но хотите спасти подругу — значит, у вас достаточно характера, чтобы получить желаемое. Если говорите правду — ваша подруга невиновна и должна быть освобождена... если вы готовы отбыть её срок и свой. Ваша подруга помилована.
Alice Marano[грустно Дарлин перед её уходом]Если я скажу, что это была правда, ты меня возненавидишь. А если скажу, что солгала, то когда ты пойдёшь домой и будешь с семьёй, тебе не удастся просто быть счастливой. Можно сказать многое, что это было правильно... ладно? Пусть так и будет.
[они обнимаются со слезами]
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Alice MaranoСтранно, как маленькие вещи заставляют происходить большие.