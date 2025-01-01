Phil Ты думаешь, я плохо справляюсь, Майк?

Mike [безразлично, читая старый журнал из психушки] Нет, ты справляешься отлично.

Phil Раньше это было выгодно. Постоянные подработки, шутки, пиво после работы...

Mike Слушай, тут написано, что восемь человек поместили из-за «неукротимой страсти».

Phil [раздражённо] Потом появилась Эмма... Не смотри на меня так, чувак. Ты же знаешь, из-за неё мы и проиграли последние два дела. Он устал и переторговался.

Mike [защитно] Гордон обожает быть отцом.

Phil [голос повышается] Да, *теперь* он любит. *Теперь* он кайфует. Но в глубине души его никогда не было. Это всё *идея Венди*.

Mike Слушай, Фил. Просто потому что ты говоришь, что чего-то не хочешь, не значит, что ты этого не хочешь. Шесть лет назад я не хотел быть юристом, а теперь думаю...

Phil Погоди. Кого ты, чёрт возьми, пытаешься обмануть? Ты со мной здесь работаешь, понял? Но я не об этом.

[с нарастающим гневом]