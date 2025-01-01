Mary Hobbes
[запись девятой сессии, Мэри говорит голосом, зловеще глубоким и мужским]
Привет, доктор.
Doctor
Саймон?
Mary Hobbes
Ты знаешь, кто я.
Doctor
Билли много о тебе рассказывал.
Mary Hobbes
Билли — умный мальчик.
Doctor
Что случилось в Рождественскую ночь в Лоуэлле?
Mary Hobbes
Включи фантазию.
Doctor
Лучше расскажи мне, Саймон.
Mary Hobbes
Питер был непослушным, доктор.
Doctor
Что сделал Питер?
Mary Hobbes
Ему не следовало этого делать... доктор.
Doctor
Расскажи, Саймон.
Mary Hobbes
Он напугал Мэри, доктор. Подкрался к ней сзади в темноте и напугал. Мэри упала, доктор. Упала на свою куклу. Кукла ее ранила, доктор. Очень сильно. Ей нужна была помощь. Так что я... представился. И сказал ей порезать Питера, доктор. Порезать его хорошенько. К счастью, у него был новый нож. Очень острый. А чтобы мама с папой не злились, я сказал ей... порезать и их тоже. Крови было много, доктор. Очень много. Но Мэри хотела — и она сделала.