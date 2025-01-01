Меню
[последние реплики]
Doctor А где ты живёшь, Саймон?
Mary Hobbes Я живу в слабых и раненых... Док.
Gordon Ты!
[указывает на Фила]
Gordon Идёшь со *мной.*
Phil Эй!
[указывает обратно на Гордона.]
Phil F###, *ты*.
Doctor Билли, где живёт Принцесса?
Mary Hobbes [голос Билли] Во рту.
Doctor Почему во рту?
Mary Hobbes [голос Билли] Потому что она всё время болтает, сэр.
Doctor А где живёшь ты, Билли?
Mary Hobbes [голос Билли] Я живу в глазах — ты же знаешь.
Doctor Напомни, почему в глазах?
Mary Hobbes [голос Билли] Потому что... я всё вижу, сэр.
Doctor А где живёт Саймон, Билли? Где живёт Саймон?
Mary Hobbes [Тишина]
Phil Он был обузой. То есть, он сам на себя навлёк... Не так ли? Типично. Типично для Генри: не в то время, не в том месте.
Gordon Ты это сделал?
Phil Гордон! Мне нужно, чтобы ты проснулся и очень, *очень* внимательно на него посмотрел... Знаешь, что я бы не стал делать? Я бы никому не говорил об этом, потому что если узнают про Хэнка, узнают и про остальных.
Doctor [на записи] Почему ты плачешь, Мэри?
Mary Hobbes [на записи] Я скучаю по своей семье. Почему они не хотят меня навестить, доктор?
Mary Hobbes [голос «Саймона» на записи] Мэри упала, доктор... Ей нужен был кто-то, кто помог бы ей. Так что я... представился.
Mike [издёвка над товарищами по команде] Метод ледоруба. Вставляем тонкую металлическую трубочку в орбитальную часть лобной коры. Проникаем в мягкую ткань лобной доли. Несколько плавных движений вверх-вниз — и латеральное гипоталамическое ядро перерезано... всё это приводит к быстрому снижению стресса у нашего маленького пациента. Общее время? Две минуты. Единственный побочный эффект? Синяк под глазом. Рекомендуемое лечение? Солнечные очки.
Gordon Какую самую глупую вещь ты когда-либо делал?
Phil Ты имеешь в виду кроме того, что пришёл работать к тебе? Ну, наверное, это знакомство Хэнка с Эми. Это было чертовски глупо. Хотел бы это исправить.
Mary Hobbes [голос Саймона] А потом... просто чтобы мамочка с папочкой не рассердились -
[Саймон посмеивается]
Mary Hobbes - я ей сказал... чтобы она их тоже порезала.
[Саймон безудержно смеётся]
Mary Hobbes Там было много крови, Док. Оооочень много крови... Но Мэри хотела это сделать. Значит, она сделала.
Bill Griggs Здесь держали самых опасных пациентов. Психов... Знаете, как называли отделение А? «Змеиная яма»... Кто из вас боится темноты? Давайте сюда.
[Билл Григгс и Фил уходят вместе]
Mary Hobbes [голос Саймона издалека] Привет... Гордон.
Phil [зовут издалека] Горди?
[светит фонариком]
Phil Это я, чувак! Давай!
Mary Hobbes [безличный голос Саймона, пока Гордон спит] Привет, Гордон. Ты знаешь, кто я... *Делай, Гордон.*
[Он просыпается в испуге]
Mary Hobbes [голос «Принцессы»] Вы не видели нашу куклу, доктор?... Мэри мама подарила фарфоровую куклу, а теперь мы её нигде не можем найти.
Henry Безумие — это всего лишь чрезмерное любопытство.
Vision [Написано на стене больницы, вырезка из старого журнала] Вдруг до тебя дойдёт.
Mary Hobbes [запись девятой сессии, Мэри говорит голосом, зловеще глубоким и мужским] Привет, доктор.
Doctor Саймон?
Mary Hobbes Ты знаешь, кто я.
Doctor Билли много о тебе рассказывал.
Mary Hobbes Билли — умный мальчик.
Doctor Что случилось в Рождественскую ночь в Лоуэлле?
Mary Hobbes Включи фантазию.
Doctor Лучше расскажи мне, Саймон.
Mary Hobbes Питер был непослушным, доктор.
Doctor Что сделал Питер?
Mary Hobbes Ему не следовало этого делать... доктор.
Doctor Расскажи, Саймон.
Mary Hobbes Он напугал Мэри, доктор. Подкрался к ней сзади в темноте и напугал. Мэри упала, доктор. Упала на свою куклу. Кукла ее ранила, доктор. Очень сильно. Ей нужна была помощь. Так что я... представился. И сказал ей порезать Питера, доктор. Порезать его хорошенько. К счастью, у него был новый нож. Очень острый. А чтобы мама с папой не злились, я сказал ей... порезать и их тоже. Крови было много, доктор. Очень много. Но Мэри хотела — и она сделала.
Phil Ты думаешь, я плохо справляюсь, Майк?
Mike [безразлично, читая старый журнал из психушки] Нет, ты справляешься отлично.
Phil Раньше это было выгодно. Постоянные подработки, шутки, пиво после работы...
Mike Слушай, тут написано, что восемь человек поместили из-за «неукротимой страсти».
Phil [раздражённо] Потом появилась Эмма... Не смотри на меня так, чувак. Ты же знаешь, из-за неё мы и проиграли последние два дела. Он устал и переторговался.
Mike [защитно] Гордон обожает быть отцом.
Phil [голос повышается] Да, *теперь* он любит. *Теперь* он кайфует. Но в глубине души его никогда не было. Это всё *идея Венди*.
Mike Слушай, Фил. Просто потому что ты говоришь, что чего-то не хочешь, не значит, что ты этого не хочешь. Шесть лет назад я не хотел быть юристом, а теперь думаю...
Phil Погоди. Кого ты, чёрт возьми, пытаешься обмануть? Ты со мной здесь работаешь, понял? Но я не об этом.
[с нарастающим гневом]
Phil Я говорю о отцовстве. Оно сводит этого парня с ума и портит ему работу. По крайней мере, Хэнка надо было уволить шесть месяцев назад, и ты это знаешь! На что ты смотришь? Куда ты, Майк, собрался?
Mary Hobbes [голос Саймона без тела, пока Гордон смотрит в окно на кладбище] Ты меня слышишь.
Mary Hobbes [мужской голос] Привет... Док.
Doctor Саймон?
Mary Hobbes [мужской голос] Ты знаешь, кто я.
Doctor Почему ты это сделал, Саймон?
Mary Hobbes [мужской голос] Потому что Мэри позволила, доктор. Они всегда так делают. Всегда.
[смеётся]
Phil Здесь написано, что 19 человек покончили с собой из-за разбитых надежд, Хэнк, речь о тебе.
Gordon Я ударил Венди.
Phil Что?
Gordon Это было в пятницу вечером. Хотел отпраздновать новую работу. У меня были цветы, шампанское. Я зашёл на кухню. Она готовила пасту. Я хотел её поцеловать. Она повернулась, и прежде чем я понял, на мою ногу вылилась кастрюля с кипятком. И я не знаю, был ли это лай собаки, или плач Эммы, но я её шлёпнул. Я ударил жену. Я люблю свою жену. Это была случайность. Но я её за это шлёпнул.
Henry Что ты... здесь... делаешь?
Jeff Как тётя Венди?
Gordon [со слезами на глазах, несмотря на улыбку] ... Она... она устала. Дети иногда выматывают, знаешь?
Henry Я никогда не видел, чтобы старик Гордо срывался, но... в последнее время я начал замечать трещины.
Jeff В чём твоя суть?
Henry Просто имей план отступления, чувак. Задержишься на этой работе слишком долго — она тебя сломает, мужик. Стресс въедается в тебя.
Mike Он приходил к ней ночью в чёрном халате. Брал её и вёз в лес, где были её бабушка и мама, и все они были в чёрных халатах. Они снимали их, устраивались групповые оргии... а потом приносили новорождённого. Её заставляли смотреть, как мать вырезала сердечко ребёнка каменным ножом. Она пила кровь, другие ели плоть. Дед и отец насиловали её снова и снова. Её заставляли делать аборты и готовить из них еду.
Mary Hobbes Делай, Гордон.
Mike Синдром сатанинского ритуального насилия. Это было популярно в 80-х.
Phil Пойдём через туннели. Там безопаснее.
Jeff «Безопаснее»?
Doctor Ты хочешь помочь ей выздороветь, не так ли, Билли? Нам нужно разбудить Саймона!
Mary Hobbes [В записи как «Принцесса»] У Мэри была кукла, а у Питера — большой старый нож!
Jeff Алло...? Ты в серьёзной жопе, знаешь ли.
Henry [Медленно и протяжно] Что ты... здесь делаешь?
Jeff [спутанно смотрит] Я? Все думают, что ты в Майами, в том казиношном учебном заведении! Мой дядя Гордо и Фил хотят твою голову!... Ты нацарапал что-то?
Henry ...Что ты... здесь делаешь?
[Генри в солнцезащитных очках, и когда он тянется к окну, пальцы оставляют на стекле след старой крови]
Jeff [Глаза Джеффа расширяются, он выглядит напуганным] ... Я... я кое-что забыл, сейчас вернусь!
[Он спускается по лестнице, чтобы найти своих коллег]
Phil [слышен звук, как кто-то бегает по кругу на верхнем этаже и эхо разносится по лестничной клетке психбольницы] ... Что, чёрт побери, это было?
Jeff [в ужасе] Это ХЭНК!
Phil [Фил курит травку, наблюдая стаю гусей, летящих над Денверсом] ... Сейчас будет совсем плохо...
Jeff [на грани слез] Когда я увидел Хэнка, я... Мне показалось, что у него КРОВЬ на руках...
Phil [выглядит немного обеспокоенным] ... Останься здесь.
Doctor Если Мэри больна, значит, и ты тоже болен, Билли.
Henry Привет, Фил. Эми передаёт привет.
Phil Держись, уёбок.
Henry Не стреляй в посыльного, Фил. Я просто передаю информацию. Она сегодня утром, пока мы лежали в кровати, говорит — передай тебе привет.
[похлопывает его по руке]
Phil Держись.
Henry Да, я держусь. Вот в чём проблема, да?
[первые реплики]
Phil Горди? Ты выглядишь уставшим, чувак. Ты вымотан. Твоя очередь кормить Эмму?
Mary Hobbes [голос Саймона] Хорошо, что его нож был совсем новый... Очень острый...
Phil [голос в рации] Возвращайся... Возвращайся?
Gordon Гордон на связи.
Phil [голос в рации] Мы нашли того самого. Того, кто виноват.
[Гордон кладёт рацию и входит в помещение Дэнверса]
Mary Hobbes [как принцесса] ... Я устала, мистер доктор...
Henry Значит, чокнутые на свободе, а у нас тут ключи от дурдома, ребята!
Henry Гордон, ты наконец-то достал нам идеальную работу! В следующий раз, когда кто-то скажет, что то, что мы делаем — это безумие, просто скажи им: «Эй, мы работаем в психушке!»
Bill Griggs [выходит из машины и осматривает госпиталь Дэнверс] Да ну, ты шутишь... чертовски красиво!
Wendy Розы? Ох, какие прекрасные! Какой повод, Гордон? Хе-хе... не здесь, Гордон, потом! Ха-ха... Гордон, осторожно!
[горшок с водой опрокидывается, и Гордон громко кричит]
Wendy Гордон... Гордон, прекрати! Гордон! НЕТ! ААА!
[слышны звуки того, как Гордон убивает Венди, собаку и ребёнка]
Phil [команде] Хорошее начало дня, ребята.
Henry Да. Если так пойдёт и дальше, к понедельнику нас всех не будет.
[Фил хлопает Хэнка по затылку, проходя мимо]
Jeff Что происходит с Филом и Хэнком?
Mike Что происходит с Филом и Хэнком?
[пауза]
Mike Хэнк утащил девушку Фила! Это кошмар! Лучше не вмешивайся! Особенно не лезь на рожон с Филом, он заставит тебя пахать как лошадь.
Bill Griggs Их либо окунали в ледяную воду, либо делали лоботомию.
Mike Мне нужно, чтобы ты спустился вниз и проверил электрощиток.
Jeff ...Я не могу.
Mike Почему?
Jeff У меня никтофобия.
Mike Что?
Jeff Боязнь темноты.
Mike [неверие] Ладно...
[пауза]
Mike Я схожу проверю электрощиток. Ты... просто постарайся ничего не сломать, понял, болван?
Phil Почему Хэнк здесь?
Jeff [в панике] Спроси у него сам!
Jeff Клянусь, он был здесь! Почему я должен это выдумывать?
Jeff [запыхавшись] Это Джефф, я... я рядом с фургоном.
[останавливается и съедает пару печенек Орео Гордона, пока не видит, что к нему идёт незнакомец]
Jeff Извини, чувак, я совсем охренел, свет погас... Я взял эти из фургона, нормально...?
[экран автоматически темнеет]
Jeff [генератор отключился, и Джефф остался в темноте тоннелей, поэтому он начинает бежать] о... о, НЕТ... БВАААААХ! ААА! НЕТ! НЕТ! О, нет!
Phil Я нашёл Хэнка, Гордона! Он сильно пострадал, и он говорит, что это ты с ним так сделал, это правда? Горди! Горди...!
Gordon [плачет, сидя на полу психиатрической больницы, держа мертвый мобильный телефон] ... Венди, это я, пожалуйста, не клади трубку, пожалуйста! Я просто хотел сказать... Мне так жаль из-за всего, что случилось... Мне здесь так одиноко, я хочу домой... Я просто хочу обнять тебя, я хочу обнять своего малыша... Ты можешь меня простить... ты можешь меня простить?
Генри [указывая на оглушающую музыку Джеффа] Майки не говорил тебе про это?
Джефф Что?
Генри Правило первое: музыка создаёт звуковые колебания. Колебания взбалтывают пылинки спуджа в воздухе. Они попадают в воздух, попадают в твои лёгкие. Эту музыку ты собираешься слушать?
Джефф Ага...
Генри Да ты нас всех п#д#шь? Либо выключай, либо включай что-то другое. Типа Янни, или Джона Теша, или что-то в этом роде.
[уходит]
Джефф Кто такой Янни?
Phil Слушай, можно я быстро спрошу?
Security Guard Да, конечно.
Phil Когда собственно эту больницу закрыли?
Security Guard В 85-м.
Phil В 85-м. Понятно, просто интересно, потому что у вас тут оружие, и люди вроде не пытаются сбежать, да?
Security Guard Нет. Нет, не сбежать — попасть внутрь.
Phil Внутрь?
Mike [Говорит про Джеффа] Маленький чубчик... да, сзади он может быть тусовщиком, но я позабочусь, чтобы спереди он был деловым!
Gordon Дай мне эту чёртову трубку!
Security Guard Полезно представить Дэнверс в виде огромной летучей мыши — понимаешь, середина здания — это тело мыши, а слева — зубчатое крыло для мужских пациентов, справа — для женщин, ну, мышь такая!
[издаёт отвратительные звуковые эффекты высасывающей летучей мыши и комично машет руками]
Henry Это новый парень?
Phil Его зовут «Джефф»... он племянник Гордона.
Доктор Заключительная запись... пациентка проявляет крайнюю тревожность. Она суёт пальцы в рот...
Mary Hobbes [в роли принцессы] Билли говорит мне только приятные вещи...
Phil Хочу, чтобы все поблагодарили дядю Гордона за заказ обеда.
Jeff Спасибо, дядя Гордон!
Henry [Генри кричит, думая, что кто-то гонится за ним по тоннелям психбольницы, но он светит фонариком и видит только стайку сидящих голубей] ... Хехех... чёртовы п**цы...
