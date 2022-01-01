Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Разговор о Сьюзан Зонтаг Разговор о Сьюзан Зонтаг
Киноафиша Фильмы Разговор о Сьюзан Зонтаг Разговор о Сьюзан Зонтаг, 2014: актеры и роли
Regarding Susan Sontag Разговор о Сьюзан Зонтаг 2014 / США
6.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Разговор о Сьюзан Зонтаг, 2014: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Нэнси Д. Кейтс
В ролях
Патришия Кларксон Патришия Кларксон Patricia Clarkson
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
Одной свадьбы мало: подробности о бракосочетании Дженнифер Лопес слили в Сеть
Такого не ожидал никто: правда о конфликте Рудковской с известным журналистом вышла наружу
Галкин постарался: вот как сейчас выглядит Пугачева без фотошопа
Дело не в деньгах: вот почему принц Гарри готов выставить свою жизнь напоказ
Конфликты с «Ленкомом» аукнулись: состояние вдовы Караченцова вызвало оторопь
«Просто пошутил»: жестко высказавшегося Шаляпина вывели на чистую воду
Слез сдержать не смог: Киркоров решился на откровения
«Отвернуться и не смотреть»: засветившуюся в купальнике Успенскую растоптали
Гора в семью не включила: Бабкина рассекретила свое времяпровождение
Точный день назван: вот когда осужденный за смертельное ДТП Ефремов выйдет на свободу
«Помогать не собираюсь»: Губерниев не стал молчать об участии сына в новом «Голосе»
Ждут за границей: будущее Валиевой, Щербаковой и Трусовой предопределено
Приложение киноафиши