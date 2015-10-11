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«Здесь был курорт», - писал Борис Васильев про крошечную деревушку, в которой после бомбежек уцелело всего 12 дворов. – «И хотя немцы уже давно прекратили налеты, командование на всякий случай продолжало держать в этой точке две зенитные счетверенки»… Шел май 42-ого года. 20 молоденьких девушек-зенитчиц были посланы в эту забытую Богом и фашистами лесную глушь на смену почти спившемуся от безделья мужскому полувзводу. Кадр из фильма «А зори здесь…