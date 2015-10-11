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А зори здесь тихие... А зори здесь тихие...
Киноафиша Фильмы А зори здесь тихие... Отзывы о фильме «А зори здесь тихие...»
А зори здесь тихие... 2015 / Россия
7.7 Оцените
49 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Отзывы о фильме «А зори здесь тихие...»

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Наша рецензия

«Здесь был курорт», - писал Борис Васильев про крошечную деревушку, в которой после бомбежек уцелело всего 12 дворов. – «И хотя немцы уже давно прекратили налеты, командование на всякий случай продолжало держать в этой точке две зенитные счетверенки»… Шел май 42-ого года. 20 молоденьких девушек-зенитчиц были посланы в эту забытую Богом и фашистами лесную глушь на смену почти спившемуся от безделья мужскому полувзводу. Кадр из фильма «А зори здесь…

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петрович 11 октября 2015, 23:34
Поделка, с фильмом Ростоцкого не сравнить, т.к не тянут современные актеры роли людей 30-х-40х гг. Не похож современный мажор на ветерана финской войны потерявшего маленького сына - рефлексии хоть отбавляй, а характера нет. Картинка есть, правильные слова есть, костюмеры правильную(почти) одежду подобрали, а в кадре картонные персонажи, корову видевшие только в рекламе(Бричкина), сиротского горя не хлебнувшие(Четвертак) и форму носящие не как кадровый старшина-сверхсрочник с довоенным стажем, а пинжак-двухгодичник, только одевший ее после призыва в армию(да и командует также).

Посмотреть на один раз - деньги и время на ветер.
11 октября 2015, 23:34 Ответить
Alex 13 октября 2015, 22:26
Посмотрел фильм этот "фильм", потом пересмотрел КЛАССИКУ! Честно скажу плакал...сначала от досады и тупой злобы на Давлетьярова, что позволил прикоснуться к Святому и испоганил его, а потом от глубины чувств и сопереживания с Девчонками со Старшиной со Страной! Не верю! так говорил Станиславский. Актеры хорошие, очень похожи, но все равно - они современные и Четвертак - Асмус совсем не выглядит детдомовской и Бричкина какая-то не та, и Чувства к Родине какие-то пластмассовые. Ну а такие кино ляпы как нейлоновые чулки на Осяниной (правда в следующем кадре уже поменяли :-)))) вообщ ни в каки ворота. В общем, согласен с большинством зрителей - фильм не удался, а режиссерам нужно запретить снимать ремейки старых классических советских фильмов!
13 октября 2015, 22:26 Ответить
Марина 13 октября 2015, 22:31
Наша молодежь (многие) даже не знают, с кем мы воевали в 1941-1945 годах. О чем вообще можно говорить??? И когда новое поколение сидит в зале с ведром поп-корна, чавкает, запивая пепси-колой - вот это наше будущее, которому когда-нибудь придет в голову мысль снять очередной фильм-копию старого, не цветного, с ужасным звуком фильма!ДЕРЗАЙТЕ!!!
13 октября 2015, 22:31 Ответить
Александр 13 октября 2015, 22:31
Фильм БОМБА. На момент написания отзыва, я так и не смог вспомнить фильмы от которых я бы получил такие чувства. После окончания фильма зал не двигался минут пять, все переваривали фильм, слёзы накатывали на глаза. Этот фильм настолько хорош, что просто нет слов!!!! Мы с женой были в шоке!!! ВСЕМ РЕКОМЕДУЮ!!!
13 октября 2015, 22:31 Ответить
катя 13 октября 2015, 22:31
фильм супер не ожидала,очень понравился.даже до слез пробирает
13 октября 2015, 22:31 Ответить
Bbbugl 13 октября 2015, 22:31
Над чем ,интересно,здесь трудились 3(!)сценариста,когда все реплики и сцены наизусть знает вся страна?!Стопроцентная калька со старого фильма
13 октября 2015, 22:31 Ответить
Марина 13 октября 2015, 22:31
Читаешь отзывы и удивляешься фразам типа ОТЗЫВ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ ПОНИМАЕТ ЗАЧЕМ ПЕРЕСНИМАТЬ СТАРЫЕ ФИЛЬМЫ.Давайте вообще все прошлое уничтожим и будем смотреть только новые фильмы, которые, как правило, раз посмотреть и забыть навсегда!!! Для вас наверное важны только хорошие цифровые картинки и долби звук, от которого стены сотрясаются! Поколению ПЕПСИ и СПАЙСОВ нужны ли вообще фильмы о войне ??????
13 октября 2015, 22:31 Ответить
Александр 15 октября 2015, 00:13
побольше таких фильмов надо снимать всех с великой победой!!!
15 октября 2015, 00:13 Ответить
Марина 15 октября 2015, 00:13
Посмотрела сегодня фильм. Ну что могу сказать? Единственный плюс фильма, что он красочный, цветной. Все остальное - копирование старого фильма!!! Зачем вообще нужно было снимать фильм в новой версии? Я выросла на старом, не цветном, прекрасном фильме с отличными актерами. Давайте тогда снимем СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ. МАЙОР ВИХРЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ и прочие фильм о войне в новой версии. Этот фильм может быть будет интересен новому поколению, не видевшему старый фильм. Я РАЗОЧАРОВАНА!!!!
15 октября 2015, 00:13 Ответить
Марина 15 октября 2015, 00:13
Господа режиссеры!!!! Не снимайте фильмы-копии старых фильмов!!!!
15 октября 2015, 00:13 Ответить
Павка Корчагин 15 октября 2015, 00:13
Спасибо за Фильм. Молодцы, что пересняли старую классику. Новое поколение трудно заставить смотреть наши ч\б фильмы, только современные актеры, только хорошая картинка, качественный звук и положительные отзывы с высоким рейтингом. Прогресс... Отзыв для тех, кто не понимает зачем переснимать старые фильмы, живя в прошлом.
15 октября 2015, 00:13 Ответить
Елена 15 октября 2015, 00:15
Ходили мои сыновья, очень понравилось, особенно младшему(10 лет). Он несколько дней вспоминает об этом фильме, даже сказал, что теперь он у него любимый.

Как хорошо , что наше кино может вытеснить из головы у ребенка всякие компьютерные стрелялки и т.д.!
15 октября 2015, 00:15 Ответить
Ксюша 15 октября 2015, 00:18
Очень хочу посмотреть , жду с нетерпением ))✊
15 октября 2015, 00:18 Ответить
бука 15 октября 2015, 00:18
лучше чем старый фильм никто уже не снимет.только испортили фильм
15 октября 2015, 00:18 Ответить
Кэт 15 октября 2015, 00:18
СЕГОДНЯ С ПОДРУГОЙ СХОДИЛИ НА "ЗОРИ..", ОЧЕНЬ ЛЮБЛЮ КАК ПОВЕСТЬ, ТАК И СТАРЫЙ ФИЛЬМ. ЧТО СКАЗАТЬ, ПОСЛЕ ФИЛЬМА ПРОШЛО ТРИ ЧАСА, А У МЕНЯ ДО СИХ ПОР МУРАШКИ ПО ТЕЛУ, ТАКИМ ПРОНЗИТЕЛЬНЫМ ПОКАЗАЛСЯ ЭТОТ ФИЛЬМ: БЕЗ ЛИШНЕГО ПАФОСА, ПРОСТО О ЖИВЫХ ЛЮДЯХ, КОТОРЫЕ СРАЖАЛИСЬ И УМИРАЛИ ЗА РОДИНУ. СХОДИТЕ - НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ, Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ СОГЛАСНА С ТЕМИ, КТО СЧИТАЕТ. ЧТО ФИЛЬМ "ИСПОРТИЛИ". У НОВОЙ ВЕРСИИ ТО ЖЕ НАСТРОЕНИЕ И ПОСЫЛ.
15 октября 2015, 00:18 Ответить
um007 15 октября 2015, 00:18
Прекрвсный сильный фильм. Ничем не уступает старому: такой же накал, отличная подборка артистов, прекрасные сьемки. И много слез и гордости в конце в зале. Было много молодежи. Слезы у всех. Особенно понравились работы Петра Федорова,Екатерины Вилковой и Анастасии Микульчиной. Не испортили ансамбля и Асмус , и Кузнецова. Иди! И смотри!
15 октября 2015, 00:18 Ответить
Татьяна 15 октября 2015, 00:18
КОГДА БЫЛИ ОТРЫВКИ-РЕКЛАМА ПО ТЕЛЕВИЗОРУ--СРАЗУ ПОНЯЛА ,ЧТО ЧТО ТО КЛАССНОЕ БУДЕТ.МНЕ ФИЛЬМ ПОНРАВИЛСЯ ОЧЕНЬ,ХОТЬ СТАРЫЙ СМОТРЕЛА 100 РАЗ И УЖЕ НАИЗУСТЬ ВСЕ ИЗВЕСТНО И СТАРЫЙ ЛЮБЛЮ,НО НЕОЖИДАННО ЭТОТ СИЛЬНЕЕ ПО ВОСПРИЯТИЮ И ДОЛГО НЕ ОТПУСКАЕТ.ЧУСТВО СОПРИЧАСТНОСТИ И ПОЛНОГО ПРИСУТСТВИЯ И ГОРДОСТИ ЗА НАШ НАРОД.И ГОРЕЧИ И ПЛАКАЛИ КОНЕЧНО В ЗАЛЕ.И СПАСИБО РЕЖИСССЕРУ,ОН МОЛОДОЙ НОТАК ВСЕ ЧЕСТНО СДЕЛАЛ-ВЕРЮ-ПО СТАНИСЛАВСОМУ-НАДО ПОСМ.ЧТО ОН ЕЩЕ СНЯЛ...ВОТ ТАК!
15 октября 2015, 00:18 Ответить
Елена 15 октября 2015, 00:18
Ходили семьей,плакали все.Очень тронул фильм.Вышли из зала с чувством гордости за наш несломленный народ в такое не простое время.Актеры работали по высшему качеству особенно запомнилась Рита.Обязательно сходите не пожалеете.
15 октября 2015, 00:18 Ответить
um007 15 октября 2015, 00:18
Мне уже к семидесяти. Старый фильм очень люблю. Смотрю-плачу. Но фильм Давлетьярова мне показался даже сильнее. В нем в начале и в конце нет советской плакатности старого фильма. Актрисы, молодые, талантливые. Горжусь, что они смогли это сделать. Думаю и они сами после этого фильма стали другими , светлее что ли. ОЧЕНЬ СИЛЬНЫЙ ФИЛЬМ О ВОЙНЕ! Это вам не компьютерная игрушка "Сталинград" Бондарчука или бред "Цитадели" от Михалкова.
15 октября 2015, 00:18 Ответить
Станислав Бахрушин 11 апреля 2021, 17:33
Оценка
Нужно уточнить, что воевали с диверсантами генерала Бессонова. Одеты должны быть в нашу форму. Но тут цензура постаралась.
11 апреля 2021, 17:33 Ответить
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