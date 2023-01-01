Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Как украсть реку" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Торт Торт
Киноафиша Фильмы Торт Награды и номинации фильма Торт
Cake Торт 2014 / США
6.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Награды и номинации фильма Торт

Вся информация о фильме
Золотой глобус 2015 Золотой глобус 2015
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2015 Премия Гильдии киноактеров США 2015
Лучшая женская роль
Номинант
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Я делаю шаг
Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Пернатый патруль
Пернатый патруль
2023, Китай, анимация
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Гнев материнский
Гнев материнский
2023, США, триллер
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Телекинез
Телекинез
2023, Россия, триллер
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
2023, Россия, анимация
Related video
Многим такие суммы и не снились: Тепляков придумал способ заработать на дочери-вундеркинде
«Шедевр»: не поверите, кого Рязанов считал самой талантливой актрисой СССР
«Пампушка»: в этой полной девушке не узнать королеву турецких сериалов Ханде Эрчел
Жена Никулина, любовница Гайдая: этот факт из биографии Гребешковой вызывает гнев у людей
«Решили заменить другим»: Авербуха неспроста выставили с федерального канала
Ни талии, ни груди: фото сестры Миддлтон без одежды вызывает отвращение
Тест: выберите цвет, а мы скажем сколько жизней вы прожили
Опроверг известный слух: экс-кавээнщик как на духу заговорил о поведении Маслякова
Будете хохотать, узнав, за что Крамарова чуть не посадили в тюрьму: сейчас такое сложно представить
Обманул нескольких людей: сын Муравьевой попался на некрасивом поступке
Очаровательная старушка: на родную сестру Кобзона невозможно смотреть без улыбки
Раскрыта наглая ложь Тепляковых: их дети не вундеркинды, а скорее наоборот
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше