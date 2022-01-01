Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Торт Торт
Киноафиша Фильмы Торт Торт, 2014: актеры и роли
Cake Торт 2014 / США
6.1 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Торт, 2014: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Даниел Барнз Daniel Barnz
В ролях
Дженнифер Энистон Дженнифер Энистон Jennifer Aniston Анна Кендрик Анна Кендрик Anna Kendrick Бритт Робертсон Бритт Робертсон Britt Robertson Люси Панч Люси Панч Lucy Punch Сэм Уортингтон Сэм Уортингтон Sam Worthington Крис Мессина Крис Мессина Chris Messina Мэми Гаммер Мэми Гаммер Mamie Gummer Фелисити Хаффман Felicity Huffman
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
Брыльска прилюдно унизила Пугачеву: хватило одной короткой фразы
Ждут за границей: будущее Валиевой, Щербаковой и Трусовой предопределено
Галкин постарался: вот как сейчас выглядит Пугачева без фотошопа
Дело не в деньгах: вот почему принц Гарри готов выставить свою жизнь напоказ
Конфликты с «Ленкомом» аукнулись: состояние вдовы Караченцова вызвало оторопь
Слез сдержать не смог: Киркоров решился на откровения
«Просто пошутил»: жестко высказавшегося Шаляпина вывели на чистую воду
Точный день назван: вот когда осужденный за смертельное ДТП Ефремов выйдет на свободу
Такого не ожидал никто: правда о конфликте Рудковской с известным журналистом вышла наружу
«Отвернуться и не смотреть»: засветившуюся в купальнике Успенскую растоптали
Одной свадьбы мало: подробности о бракосочетании Дженнифер Лопес слили в Сеть
«Помогать не собираюсь»: Губерниев не стал молчать об участии сына в новом «Голосе»
Приложение киноафиши