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Киноафиша Фильмы Книга джунглей Цитаты из фильма Книга джунглей

Цитаты из фильма Книга джунглей

Nathoo Ну, что это такое?
Mowgli, age 5 Балу.
Nathoo А по-английски?
Mowgli, age 5 Медведь.
Nathoo Молодец. А вот скажешь, кто это?
Mowgli, age 5 Багира.
Nathoo Ага...
Mowgli, age 5 Пантера.
Nathoo Отлично. А кто это, как думаешь?
Mowgli, age 5 Это я!
Nathoo Ты? Шер Хан?
Mowgli, age 5 Священник сказал, что я наполовину тигр.
Nathoo Ты наполовину тигр?
Mowgli, age 5 Он сказал: если я встречу Шер Хана и не испугаюсь, тогда я стану целым тигром.
Nathoo Где ты видел этого священника, Маугли?
Mowgli, age 5 Во сне.
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Маугли Я не человек!
[пауза]
Маугли И я не зверь.
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Маугли Джунгли говорят со мной, потому что я научился слушать.
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[Доктор Пламфорд учит Маугли читать и считать с помощью проектора]
Dr. Julien Plumford Мужчина, женщина, женщина. Один мужчина, две женщины. Везунчик!
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[последние слова]
Полковник Брайдон [рассказчик] Вот как случилось, что Маугли, хранитель закона джунглей, защитник больших и малых созданий, стал хозяином джунглей. Так что слушайте внимательно и откликнитесь на зов. И долгих лет тем, кто чтит закон джунглей.
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Маугли Чем больше я узнаю, что такое человек, тем больше хочу быть зверем.
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Капитан Уильям Бун [поднимает оружие] Это один из моих любимых приёмов. Вот так вонзаешь в живот противнику, видишь? А потом немного поворачиваешь и вырываешь ему кишки.
Маугли А потом ты его ешь?
Капитан Уильям Бун Нет, конечно нет.
Маугли Он хочет тебя съесть?
Капитан Уильям Бун Нет, зачем же.
Маугли Тогда зачем убивать?
Капитан Уильям Бун Потому что он твой враг.
Маугли Кто такой враг?
Капитан Уильям Бун Тот, кого ненавидишь.
Маугли Что значит ненавидеть?
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[первые строки]
Полковник Брайдон [рассказчик] Жизнь — это вращающееся колесо, так говорят. За каждой спицей скрывается своя история. Так что молчите у берегов, а я расскажу вам одну из этих историй; сказание, чарующее, как сама джунгли. Оно о гордости, власти и сокровищах... и о клыках, и когтях, и лапах... но в основном — о любви. Моя новая команда была на краю света, окружённая миллионами миль джунглей. Со мной была моя дочь Кэтрин, которую все звали Китти. Вести нас должен был индийский проводник, у которого был сын по имени Маугли. С самого рождения Маугли и Китти были связаны одной судьбой — обе их матери покинули этот мир, рожая их. Также с нами был мой хороший друг доктор Джулиен Пламфорд, который должен был быть нашим хирургом.
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Lt. John Wilkins [когда солдаты идут по джунглям, они замечают, как Багира наблюдает за ними, облизывая губы] Как думаешь, почему он так на нас смотрит?
Mowgli Потому что для него... вы... еда.
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[Маугли смотрит на картину]
Katherine 'Kitty' Brydon На что ты смотришь?
Маугли Я уже видел эту шляпу раньше.
Katherine 'Kitty' Brydon Это король Луи. Французский король.
Маугли Король Луи? Если увидишь его, скажи, что я знаю, кто у него шляпу забрал.
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Katherine 'Kitty' Brydon Так ты можешь говорить с животными?
Mowgli Да, но они не говорят, как люди. С животными каждое движение, каждый взгляд, каждый звук — это смысл.
Katherine 'Kitty' Brydon Ага.
Mowgli Джунгли говорят со мной. Потому что я научился слушать.
Katherine 'Kitty' Brydon Если бы ты мог заговорить со мной в первый раз в джунглях, что бы ты сказал? Ты, эм... что-то почувствовал?
Mowgli Огонь.
Katherine 'Kitty' Brydon Огонь?
Mowgli Большой огонь.
Katherine 'Kitty' Brydon Ох... Уже поздно, нам лучше идти.
Mowgli Пожалуйста. Останься здесь. Со мной.
Katherine 'Kitty' Brydon Я не могу. Есть условности, формальности. То, что просто так не делается. Я должна поступать цивилизованно.
Mowgli Что я должен сделать?
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Katherine 'Kitty' Brydon [после того, как Маугли встретился с Шер Ханом] Что происходит?
Mowgli Шер Хан видит во мне не человека, а существо джунглей.
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Buldeo Уилкинс... ты меня, чёрт возьми, застрелил!
Lt. John Wilkins Упс.
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Captain William Boone [собирается сразиться с Маугли] Ну что, ты вернулся узнать свою судьбу?
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Colonel Brydon Считаю себя счастливым человеком, если могу считать тебя другом.
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Mowgli Они хотят, чтобы я пришёл за ней. Они знают, что я приду за ней.
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Captain William Boone Ты тоже можешь умереть, знаешь ли.
Katherine 'Kitty' Brydon Он не даст мне умереть.
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Капитан Уильям Бун Он жесток и дик.
Кэтрин «Китти» Брайдон Тогда мы его одомашним.
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Captain William Boone Я охочусь на зверей, ты знаешь.
Маугли Может, когда-нибудь ты охотишься на меня.
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Colonel Brydon Так нельзя! Так просто нельзя!
Katherine 'Kitty' Brydon Что нельзя? Я ничего не делала.
Colonel Brydon Люди начинают говорить.
Katherine 'Kitty' Brydon Люди всегда говорят.
Colonel Brydon Я просто хочу для тебя только лучшего!
Katherine 'Kitty' Brydon А я думаю, ты хочешь лучшего для себя!
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Katherine 'Kitty' Brydon [Китти учит Маугли говорить] Это животные.
Mowgli Эти з животные.
Katherine 'Kitty' Brydon Животные — наши друзья.
Mowgli Животные наши друг. Какой друг?
Katherine 'Kitty' Brydon Я твой друг, а доктор Плумфорд тоже твой друг.
Dr. Julien Plumford Палочка для языка. Тоже друг.
Katherine 'Kitty' Brydon Птицы — красивые.
Mowgli Птицы
Mowgli [Доктор Плумфорд кладёт палочку для языка в рот Маугли, и он может только бормотать] и красивые.
Katherine 'Kitty' Brydon Доктор Плумфорд, пожалуйста.
Dr. Julien Plumford Китти, я пытаюсь его осмотреть.
Dr. Julien Plumford [смотрит на Маугли] Китти — заноза.
Mowgli Заноза.
Dr. Julien Plumford Видишь, он понимает.
Mowgli [Китти] Ты — заноза.
Katherine 'Kitty' Brydon Нет, нет. Ты — заноза. Ты *есть* заноза. Есть. Есть.
Mowgli И. И
Mowgli [Доктор Плумфорд кладёт палочку для языка в рот Маугли] Аууа, ааа, ааа.
Dr. Julien Plumford Хорошо.
Katherine 'Kitty' Brydon Птицы — красивые.
Mowgli Птицы красивые. Ты тоже.
Katherine 'Kitty' Brydon И ты тоже.
Mowgli Да. Ты.
Katherine 'Kitty' Brydon Спасибо.
Dr. Julien Plumford Быстро схватывает, да?
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Полковник Брайдон [слышен выстрел. Булдео выбегает из джунглей] Булдео! Что, чёрт возьми, происходит?
Булдео Шер Хан! Он возвращается!
Полковник Брайдон Шер? Тигр?
Булдео Шер Хан! Король тигров!
Нату Он зол, потому что эти люди с их ружьями влезли в его джунгли и убили больше, чем могут съесть.
Булдео Какая разница тигру? Пара зверей тут или там.
Нату Ты бы позволил кому-то вломиться в твой дом и украсть еду?
Булдео Аа!
[ругательства]
Нату Эти трое нарушили закон джунглей. Шер Хан знает об этом. Нам лучше быть начеку.
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Dr. Julien Plumford Следующий, принц Альберт.
Mowgli Принц Ахбут.
Dr. Julien Plumford Аль-бер.
Mowgli Сова-льберт.
Dr. Julien Plumford Аль-бер!
Mowgli [кричит] Альберт!
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Mowgli Кити, иди! Нам нужно идти быстро!
[Он начинает тащить её из кладовой с сокровищами]
Katherine 'Kitty' Brydon Маугли, нам нужно взять с собой хоть немного!
Mowgli Это сокровище несёт только смерть!
Katherine 'Kitty' Brydon Только одну вещь. Только одну!
Mowgli Пожалуйста!
Captain William Boone [Уильям поднимает огромный мешок с сокровищами и бросает его через плечо] Кэтрин! Посмотри, что мы можем иметь вместе!
[Она на мгновение замирает, раздумывая, затем выходит за дверь, за ней следует Маугли]
Captain William Boone Кэтрин? Вернись! Ладно, иди тогда! ИДИ!
[Уильям не замечает, как Каа крадётся вокруг, но обезьяны и король Луи видят это]
Captain William Boone Иди со своим мальчиком из джунглей! Мне уже всё, зачем ты нужна!
[Все обезьяны затаились. Уильям нервно оглядывается на них. Они смотрят в ответ, ожидая, что будет дальше. Вдруг Каа появляется позади Уильяма. Уильям оборачивается и, охваченный ужасом, отступает к бассейну и падает в воду. Вес мешка с сокровищами тянет его ко дну. Он освобождается, но начинает оглядываться по сторонам. Везде скелеты тех, кто пытался забрать сокровища до него. Он кричит под водой, когда Каа нападает]
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Маугли [Китти после унижения на вечеринке] Я бегу с волчьей стаей, ты должна бежать с людской. Так правильно.
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[обучение Маугли английскому с помощью слайдов]
Dr. Julien Plumford Нет. Это не лодка. Это королева Виктория.
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Dr. Julien Plumford Ты спас мне жизнь, Маугли.
Mowgli Да, доктор. Теперь я прошу вас спасти жизнь другого.
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Colonel Brydon [когда слон, на котором он едет, реагирует на рев Шерхана] Чёртов слон, соберись, наконец!
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