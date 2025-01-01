Полковник Брайдон[рассказчик]Вот как случилось, что Маугли, хранитель закона джунглей, защитник больших и малых созданий, стал хозяином джунглей. Так что слушайте внимательно и откликнитесь на зов. И долгих лет тем, кто чтит закон джунглей.
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МауглиЧем больше я узнаю, что такое человек, тем больше хочу быть зверем.
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Капитан Уильям Бун[поднимает оружие]Это один из моих любимых приёмов. Вот так вонзаешь в живот противнику, видишь? А потом немного поворачиваешь и вырываешь ему кишки.
Полковник Брайдон[рассказчик]Жизнь — это вращающееся колесо, так говорят. За каждой спицей скрывается своя история. Так что молчите у берегов, а я расскажу вам одну из этих историй; сказание, чарующее, как сама джунгли. Оно о гордости, власти и сокровищах... и о клыках, и когтях, и лапах... но в основном — о любви. Моя новая команда была на краю света, окружённая миллионами миль джунглей. Со мной была моя дочь Кэтрин, которую все звали Китти. Вести нас должен был индийский проводник, у которого был сын по имени Маугли. С самого рождения Маугли и Китти были связаны одной судьбой — обе их матери покинули этот мир, рожая их. Также с нами был мой хороший друг доктор Джулиен Пламфорд, который должен был быть нашим хирургом.
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Lt. John Wilkins[когда солдаты идут по джунглям, они замечают, как Багира наблюдает за ними, облизывая губы]Как думаешь, почему он так на нас смотрит?
[Все обезьяны затаились. Уильям нервно оглядывается на них. Они смотрят в ответ, ожидая, что будет дальше. Вдруг Каа появляется позади Уильяма. Уильям оборачивается и, охваченный ужасом, отступает к бассейну и падает в воду. Вес мешка с сокровищами тянет его ко дну. Он освобождается, но начинает оглядываться по сторонам. Везде скелеты тех, кто пытался забрать сокровища до него. Он кричит под водой, когда Каа нападает]
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Маугли[Китти после унижения на вечеринке]Я бегу с волчьей стаей, ты должна бежать с людской. Так правильно.