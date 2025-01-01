Nathoo Ну, что это такое?

Mowgli, age 5 Балу.

Nathoo А по-английски?

Mowgli, age 5 Медведь.

Nathoo Молодец. А вот скажешь, кто это?

Mowgli, age 5 Багира.

Nathoo Ага...

Mowgli, age 5 Пантера.

Nathoo Отлично. А кто это, как думаешь?

Mowgli, age 5 Это я!

Nathoo Ты? Шер Хан?

Mowgli, age 5 Священник сказал, что я наполовину тигр.

Nathoo Ты наполовину тигр?

Mowgli, age 5 Он сказал: если я встречу Шер Хана и не испугаюсь, тогда я стану целым тигром.

Nathoo Где ты видел этого священника, Маугли?