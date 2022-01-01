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Интернет-мальчик: История Аарона Шварца
Интернет-мальчик: История Аарона Шварца, 2014: актеры и роли
The Internet's Own Boy: The Story of Aaron Swartz
Интернет-мальчик: История Аарона Шварца
2014 / США
Трейлер
8.0
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 8
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Интернет-мальчик: История Аарона Шварца, 2014: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Брайан Кнаппенбергер
Brian Knappenberger
В ролях
Тим Бернерс-Ли
Tim Berners-Lee
Кори Доктороу
Cory Doctorow
Питер Экерсли
Лоуренс Лессиг
Lawrence Lessig
Дэвид Сигал
David Sigal
Аарон Шварц
Aaron Swartz
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