Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Интернет-мальчик: История Аарона Шварца Интернет-мальчик: История Аарона Шварца
Киноафиша Фильмы Интернет-мальчик: История Аарона Шварца Интернет-мальчик: История Аарона Шварца, 2014: актеры и роли
The Internet's Own Boy: The Story of Aaron Swartz Интернет-мальчик: История Аарона Шварца 2014 / США
8.0 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 8
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Интернет-мальчик: История Аарона Шварца, 2014: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Брайан Кнаппенбергер Брайан Кнаппенбергер Brian Knappenberger
В ролях
Тим Бернерс-Ли Tim Berners-Lee Кори Доктороу Cory Doctorow Питер Экерсли Лоуренс Лессиг Lawrence Lessig Дэвид Сигал David Sigal Аарон Шварц Aaron Swartz
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
Такого не ожидал никто: правда о конфликте Рудковской с известным журналистом вышла наружу
«Помогать не собираюсь»: Губерниев не стал молчать об участии сына в новом «Голосе»
Брыльска прилюдно унизила Пугачеву: хватило одной короткой фразы
Кабаева назвала имя близкой подруги: никто и подумать не мог
Конфликты с «Ленкомом» аукнулись: состояние вдовы Караченцова вызвало оторопь
Дело не в деньгах: вот почему принц Гарри готов выставить свою жизнь напоказ
«Просто пошутил»: жестко высказавшегося Шаляпина вывели на чистую воду
Галкин постарался: вот как сейчас выглядит Пугачева без фотошопа
Слез сдержать не смог: Киркоров решился на откровения
«Отвернуться и не смотреть»: засветившуюся в купальнике Успенскую растоптали
Одной свадьбы мало: подробности о бракосочетании Дженнифер Лопес слили в Сеть
Ждут за границей: будущее Валиевой, Щербаковой и Трусовой предопределено
Приложение киноафиши