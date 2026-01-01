Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кодекс Данте»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Василиса
Кадры из фильма «Василиса»
Кадры из фильма «Василиса»
Онлайн
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Места съёмок
Вся информация о фильме
В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Холоп 3
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Дед Фомич
Отзывы
2026, Россия, комедия
Обсессия
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Отзывы
2026, Россия, анимация
Папа, купи пёсика
Отзывы
2026, Россия, анимация, семейный
Очень страшное кино 6
Отзывы
2026, США, комедия, ужасы
Касса невест
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
Рейс 298
Отзывы
2026, США, триллер
Распаковка
Отзывы
2026, Россия, комедия
Вот как нужно отвечать на «спасибо», чтобы бед не знать: срочно уберите из своей речи эти 3 слова
Октябрина Ганичкина раскрыла секрет: как главная дачница страны растит огурцы на зависть соседям
Натяжные потолки в Европе вешают только люди без вкуса: модные дизайнеры нашли 3 идеальных замены – №2 супер для лета
«Звонок» и «Пила» остались за бортом: ученые назвали 10 самых страшных хорроров всех времен — исследование с кардиомониторами удивит любого
Ждали «Первый отдел 6»? Сочувствуем: культовый сериал с Жарковым возвращается на НТВ уже 6 июля, но Колесникова там не увидите
Ни разу не пожалела, что включила этот детектив вместо надоевшего «Первого отдела» — всего 5 серий, а оторваться невозможно
Детективы НТВ — хит сезона: эта новинка уже 2 недели правит бал, «Аллигатор» и «Тайны следствия» пасут задних
Даже Риз Уизерспун не спасла новый сериал по «Блондинке в законе» от провала — на 55% рейтинга больно смотреть
Самый аппетитный (но очень сложный!) тест: а вы угадаете 5 советских фильмов по кадру с пикником да шашлыками?
Совунья и Копатыч из «Сватов», а Лосяш из «Бригады»: первый взгляд на Смешариков в человеческом обличии (фото)
Новые кадры со съемок «Шефа-8» для НТВ озадачили поклонников: «меня одну заинтересовала девушка рядом с Расторгуевым?» (фото)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотри российское кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667