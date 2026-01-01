Вот как нужно отвечать на «спасибо», чтобы бед не знать: срочно уберите из своей речи эти 3 слова

Октябрина Ганичкина раскрыла секрет: как главная дачница страны растит огурцы на зависть соседям

Натяжные потолки в Европе вешают только люди без вкуса: модные дизайнеры нашли 3 идеальных замены – №2 супер для лета

«Звонок» и «Пила» остались за бортом: ученые назвали 10 самых страшных хорроров всех времен — исследование с кардиомониторами удивит любого

Ждали «Первый отдел 6»? Сочувствуем: культовый сериал с Жарковым возвращается на НТВ уже 6 июля, но Колесникова там не увидите

Ни разу не пожалела, что включила этот детектив вместо надоевшего «Первого отдела» — всего 5 серий, а оторваться невозможно

Детективы НТВ — хит сезона: эта новинка уже 2 недели правит бал, «Аллигатор» и «Тайны следствия» пасут задних

Даже Риз Уизерспун не спасла новый сериал по «Блондинке в законе» от провала — на 55% рейтинга больно смотреть

Самый аппетитный (но очень сложный!) тест: а вы угадаете 5 советских фильмов по кадру с пикником да шашлыками?

Совунья и Копатыч из «Сватов», а Лосяш из «Бригады»: первый взгляд на Смешариков в человеческом обличии (фото)