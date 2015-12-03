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Василиса Василиса
Киноафиша Фильмы Василиса Отзывы о фильме «Василиса»
Василиса 2014 / Россия
7.9 Оцените
78 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
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Отзывы о фильме «Василиса»

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um007 3 декабря 2015, 13:24
Ходченкова превращается в большую актрису. Этот фильм - редчайшее явление в нашем сегодняшнем кино. Патриотизм в нем не навязчивый, а очень искренний. И, в первую очередь, это заслуга Светланы. А вот Дм.Соломыкин просто потерялся на фоне таланта и глаз Ходченковой. Светлана, так держать! Фильм с оценкой 9.
3 декабря 2015, 13:24 Ответить
um007 4 декабря 2015, 13:49
СВЕТЛАНЕ ХОДЧЕНКОВОЙ

Ещё юна, а фильмов – сорок!

Пять-шесть из них - для Вас в актив!

Как зрителю, мне очень дорог

В активе Вашем позитив.

Конечно, каждый год нам важен.

И жизни бег не изменить.

Но понимая это даже,

Уж лучше «лажу» пропустить.

Написано в 2012 году. А фильм пока не смотрел.
4 декабря 2015, 13:49 Ответить
Ванечка 4 декабря 2015, 13:49
Стоит сходить на фильм. Держит всё внимание от начала и до конца. Но фильм тяжёлый.
4 декабря 2015, 13:49 Ответить
Bbbugl 4 декабря 2015, 13:49
Хороший кин

Мощные батальные сцены,потрясающий саундтрек,красивая история любви

Грустно,что фильм не нужен зрителю.Вышедший на минимальном кол-ве экранов,уже на второй неделе прокат будет практически закончен

Но такие ленты должны сниматься,чтобы российский кинематограф окончательно не погряз в потоке низкопробных комедий
4 декабря 2015, 13:49 Ответить
Оля 5 декабря 2015, 16:04
Она сниматься не устала!! Может чем то другим займется...
5 декабря 2015, 16:04 Ответить
Валерия Воронова 26 декабря 2019, 11:19
Оценка
Однозначно интересной и привлекательной вышла новая историческая мелодрама Антона Сиверса о военных событиях 1812 года. Тут хочется отметить сразу несколько очень важных факторов, которые построили мое положительное впечатление от просмотра. Во-первых, это правильное разграничение одних событий другими. Зрителя не угнетают ни любовная линия, ни военная тема, все качественно переплетено, выдерживается нескучная целостность.
26 декабря 2019, 11:19 Ответить
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