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Василиса
Отзывы о фильме «Василиса»
Василиса
2014 / Россия
Трейлер
7.9
Оцените
78
голосов
Рейтинг IMDb: 4.7
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um007
3 декабря 2015, 13:24
Ходченкова превращается в большую актрису. Этот фильм - редчайшее явление в нашем сегодняшнем кино. Патриотизм в нем не навязчивый, а очень искренний. И, в первую очередь, это заслуга Светланы. А вот Дм.Соломыкин просто потерялся на фоне таланта и глаз Ходченковой. Светлана, так держать! Фильм с оценкой 9.
3 декабря 2015, 13:24
0
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um007
4 декабря 2015, 13:49
СВЕТЛАНЕ ХОДЧЕНКОВОЙ
Ещё юна, а фильмов – сорок!
Пять-шесть из них - для Вас в актив!
Как зрителю, мне очень дорог
В активе Вашем позитив.
Конечно, каждый год нам важен.
И жизни бег не изменить.
Но понимая это даже,
Уж лучше «лажу» пропустить.
Написано в 2012 году. А фильм пока не смотрел.
4 декабря 2015, 13:49
0
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Ванечка
4 декабря 2015, 13:49
Стоит сходить на фильм. Держит всё внимание от начала и до конца. Но фильм тяжёлый.
4 декабря 2015, 13:49
0
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Bbbugl
4 декабря 2015, 13:49
Хороший кин
Мощные батальные сцены,потрясающий саундтрек,красивая история любви
Грустно,что фильм не нужен зрителю.Вышедший на минимальном кол-ве экранов,уже на второй неделе прокат будет практически закончен
Но такие ленты должны сниматься,чтобы российский кинематограф окончательно не погряз в потоке низкопробных комедий
4 декабря 2015, 13:49
0
0
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Оля
5 декабря 2015, 16:04
Она сниматься не устала!! Может чем то другим займется...
5 декабря 2015, 16:04
0
0
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Валерия Воронова
26 декабря 2019, 11:19
Оценка
Однозначно интересной и привлекательной вышла новая историческая мелодрама Антона Сиверса о военных событиях 1812 года. Тут хочется отметить сразу несколько очень важных факторов, которые построили мое положительное впечатление от просмотра. Во-первых, это правильное разграничение одних событий другими. Зрителя не угнетают ни любовная линия, ни военная тема, все качественно переплетено, выдерживается нескучная целостность.
26 декабря 2019, 11:19
0
0
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Ещё юна, а фильмов – сорок!
Пять-шесть из них - для Вас в актив!
Как зрителю, мне очень дорог
В активе Вашем позитив.
Конечно, каждый год нам важен.
И жизни бег не изменить.
Но понимая это даже,
Уж лучше «лажу» пропустить.
Написано в 2012 году. А фильм пока не смотрел.
Мощные батальные сцены,потрясающий саундтрек,красивая история любви
Грустно,что фильм не нужен зрителю.Вышедший на минимальном кол-ве экранов,уже на второй неделе прокат будет практически закончен
Но такие ленты должны сниматься,чтобы российский кинематограф окончательно не погряз в потоке низкопробных комедий
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