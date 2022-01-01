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Что делать гениальному профессору, который в результате бюрократической проволочки оказался без любимой работы? Вопрос оплаты, столь болезненный для мягкого интеллигентного Пьетро, встает ребром; все отягчает бойкая жена Джулия, под напором которой добрый профессор и вовсе тушуется. Наконец, когда его несчастный сирота-студент оказывается вовсе не сиротой и не таким уж и несчастным, Пьетро не выдерживает: его гениальный ум и ущемленная гордость ученого подсказывают нетривиальный выход из…