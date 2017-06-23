«Захочу и соскочу»: Рецензия Киноафиши

Проблемы трудоустройства итальянских профессоров

Что делать гениальному профессору, который в результате бюрократической проволочки оказался без любимой работы? Вопрос оплаты, столь болезненный для мягкого интеллигентного Пьетро, встает ребром; все отягчает бойкая жена Джулия, под напором которой добрый профессор и вовсе тушуется. Наконец, когда его несчастный сирота-студент оказывается вовсе не сиротой и не таким уж и несчастным, Пьетро не выдерживает: его гениальный ум и ущемленная гордость ученого подсказывают нетривиальный выход из материального затруднения. Полный восторга от собственной задумки, главный герой полон уверенности, что все продумал и предусмотрел.

Кадр из фильма «Захочу и соскочу»

Сидней Сибилия сделал все, чтобы данной криминальной комедией вырваться из череды жизнеутверждающих итальянских фильмов, взяв за основу одну из самых острых проблем современного общества, когда заслуженные светила науки, уважаемые и любимые студентами профессора просто оказываются на улице без возможности заниматься любимым делом. Да ладно любимым делом: при попытке устроиться на мало-мальски приличную работу оказывается, что профессорская степень – перебор, и вообще речи какие-то соискатель ведет подозрительные, слишком умные. Даже на улице на латыни не поговорить без опаски получить за это в лицо от обиженного обывателя. Светила науки живут как отбросы общества, с трудом распрощавшись со своими мечтами о Нобелевской премии и прорывом в научной мысли. Естественно, что в таких условиях острый ум, оставшись без постоянной подпитки новыми задачами, начинает судорожно искать выходы из ситуации, как правило, не всегда приемлемые для общества, а иногда и нарочито вызывающие для социума, который данных интеллигентов отверг. Данная тема популярна не только в Италии, она есть повсеместно, От Азии и до Европы, где за каждое приличное рабочее место идет нешуточная борьба.

Кадр из фильма «Захочу и соскочу»

Эдоардо Лео так очаровательно отыгрывает Пьетро Дзинни, что не возникает никаких вопросов относительно тех или иных поступков персонажа. Актеру удалось создать достаточно многогранный образ интеллигентного профессора, для которого создание «умных» наркотиков - больше эксперимент над собой, своими способностями и обществом, нежели осознанный шаг, к которому его подталкивает его заведомо преступная натура. Нет, Пьетро у Лео до последнего остается тем, кем он был: химиком до мозга костей, гением, слишком умным для научной среды. Естественно, что и «банду» он себе собирает специфическую: из антрополога, археолога, лингвиста-семиотика, специалиста по эпиграфическим латинским текстам и специалиста по динамической макроэкономике.

Кадр из фильма «Захочу и соскочу»

Развитие сюжета и набор смешных ситуаций прост; каждый в этой разношерстной компании – личность, в одинаковой ситуации избирающий собственный, уникальный путь и модель поведения. Ярче всего это проявляется тогда, когда продажа наркотиков идет в гору: кто-то рискует опробовать собственный продукт на себе, кто-то не может справиться с головокружением от успеха и окружает себя шикарной жизнью, а кто-то пытается остаться самим собой. При этом каждая ситуация – верх абсурда и нестандартного подхода к стандартным ситуациям, начиная от способа планирования старт-апа и заканчивая методами разрешения конфликта с местным мафиози Муреной, который тоже оказывается не совсем типичным бандитом. Бесконечные отсылки к американскому кино, аккуратное высмеивание голливудских стереотипных образов гангстеров в сопровождении с невероятной музыкальной подложкой и смешением итальянского, чистого русского и латыни очаровывает.

Кадр из фильма «Захочу и соскочу»

При этом, фильм все же получился жизнеутверждающим, легким и светлым: что бы ни случилось, персонажи находят выход из ситуации, оказываясь в состоянии самые ужасные ошибки перевернуть во благо. Сибилия сконцентрировался на одной идее, не поддавшись искушению растечься мыслями по древу и захватить огромный спектр проблем, добавить еще больше каверзных эмоций и несмешных шуточек, что картине идет в один большой плюс. «Захочу и соскочу», безусловно, достаточно умный и актуальный фильм, чтобы найти отклик в каждой душе, еще не погрязшей в филистерстве и потребительстве.

Галина Потапова

В российском прокате с 22 июня 2017 года

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