Narrator Конрад был сыном парижского предпринимателя и каледонской дебютантки. Его отец, Жан-Луи Вальмон, владел отелем Вальмон, как и его отец, и отец его отца. Их загородный дом в Грейт-Неке был пантеоном летних встреч. Накануне своего 51-го дня рождения Жан-Луи увез мать Конрада на юг Франции на то, что должно было быть уикендом. С тех пор это превратилось в роскошное путешествие по всему миру, длившееся почти три десятилетия. В последующие годы Конрада воспитывал персонал Вальмонов. Его шофер Бернар отвез Конрада в парижский бордель на его 13-й день рождения как своего рода обряд посвящения в светское общество. Это была семейная традиция. В настоящий момент он работал над своим magnum opus — большим нью-йоркским романом в традициях Фицджеральда и Эдит Уортон. Широко ходили спекуляции, на какой стадии он находится в написании. На вопрос он просто отвечал...

Conrad Valmont Я в процессе сбора материала.