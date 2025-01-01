Conrad ValmontЯ, я думаю, что со мной что-то не так. По какой-то причине девушки, которые мне нравятся как личности, меня не привлекают сексуально, а те, которые привлекают меня сексуально, мне как личности особенно не нравятся. И в редких случаях, когда кто-то подходит под оба критерия, у неё обычно есть парень или муж — и, Боже, у меня хватает такой плохой кармы на всю жизнь.
Барри, терапевтЭто классические фрейдистские симптомы, Конрад. Ты разве не читал о защитных механизмах?
NarratorКонрад часто говорил, что ведёт «жизнь ума». К сожалению для него, его ум был подорван годами забвения, измен, Том Коллинз и привычкой курить по две пачки в день, не говоря уже о нездоровом эдиповом комплексе.
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Barry the TherapistИногда нам приходится жертвовать ради тех, кого мы любим.
Conrad ValmontТвой этот литературный моральный кодекс совершенно нереалистичен. Это не роман Джейн Остин, и я точно не Эмили.
Barry the TherapistУ тебя моральный кодекс большевика, Конрад.
NarratorВ тот момент Конрад и Беатрис поняли, что всё кончено. Беатрис не могла не почувствовать к Конраду жалость. Не любовь, а жалость. Часто их путают друг с другом.
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[последние строки]
NarratorОказалось, что аллергия Конрада на траву и чистый воздух была полностью психосоматической. Он начал вспоминать свою неделю с Беатрис и подумал о старой поговорке: «Лучше любить и потерять, чем никогда не любить». Конрад с неохотой согласился, ведь он всё ещё часто думал о Беатрис. В солидном возрасте 42 лет Конрад Вальмон наконец-то взрослел.
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Dylan TateИзвините, скажите ещё раз, как вас зовут.
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Conrad ValmontБеатрис, скажи мне, каково это — быть моделью, когда на тебя все пялятся?
Conrad Valmont[обедая на открытой веранде] Во-первых, приходится жить под пресловутым гнётом отца и/или тезки. Во-вторых, завышенные ожидания неизбежно ведут к провалу. И в-третьих — с научной и математической точки зрения — если твои родители были большими успехами, я бы сказал, что шансы на то, что молния ударит дважды, особенно в последовательных поколениях, крайне малы.
ChaufferТы понимаешь, что говоришь с твоим шофёром?
NarratorКонрад был сыном парижского предпринимателя и каледонской дебютантки. Его отец, Жан-Луи Вальмон, владел отелем Вальмон, как и его отец, и отец его отца. Их загородный дом в Грейт-Неке был пантеоном летних встреч. Накануне своего 51-го дня рождения Жан-Луи увез мать Конрада на юг Франции на то, что должно было быть уикендом. С тех пор это превратилось в роскошное путешествие по всему миру, длившееся почти три десятилетия. В последующие годы Конрада воспитывал персонал Вальмонов. Его шофер Бернар отвез Конрада в парижский бордель на его 13-й день рождения как своего рода обряд посвящения в светское общество. Это была семейная традиция. В настоящий момент он работал над своим magnum opus — большим нью-йоркским романом в традициях Фицджеральда и Эдит Уортон. Широко ходили спекуляции, на какой стадии он находится в написании. На вопрос он просто отвечал...
NarratorКонрад находился на «этапе сбора» уже несколько лет. В прошлый четверг родители Конрада потерпели крушение и оказались на маленьком острове в Средиземном море. Проведя вместе несколько дней без отвлекающих факторов богатства и транзитного образа жизни, они пришли к простому выводу — они друг другу особо не нравятся. Родители Конрада должны были развестись к концу недели, и никто из них не хотел дальше платить за расточительный образ жизни Конрада. Поэтому совет директоров Вальмона поручил охране отеля вывести Конрада с территории к 14 часам.
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Barry the TherapistПоверь мне, кто женат уже 25 лет, Конрад, внутренняя красота не стареет.
Conrad ValmontТы просто так говоришь, потому что твоя жена непривлекательна.
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NarratorЭто Дилан Тейт. Дилан был антисоциальным социалистом, скрытым болтуном и клиническим невротиком. Обладая неповторимым талантом к искусству, Дилан получил возможность объехать весь мир и вести комфортный образ жизни за свой счёт — о чём Конрад не имел ни малейшего понятия. Дилан Тейт был единственным человеком из всех знакомых Конрада, которого он восхищался и, в большей степени, чем хотел бы признать, завидовал.
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Conrad ValmontЯ никогда не понимал, зачем кто-то становится вегетарианцем. Ну серьезно, ты правда так любишь животных?
Barry the TherapistНет, нет, нет, я просто ненавижу растения.
NarratorПока они разговаривали, двое говорили о французском кино и классической литературе. Он пытался быть остроумным, рассмешить её, и на мгновение она напоминала статую, бюст Афродиты, о которой он мог вспомнить только нежные глаза, но не место, где стояла сама статуя.
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NarratorК сожалению, оставалось две непреодолимые проблемы, Дилан: во-первых, Конрад был на мели. А главное — он врал по обоим пунктам.
NarratorСпособность Конрада доверять была подорвана годами предательства и обмана, ведь другие встречались с ним или дружили лишь ради его состояния. Его часто цитировали, что никому нельзя доверять. Но он забывал добавить, что это касалось и его самого.