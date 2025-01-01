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Цитаты из фильма Самая длинная неделя

Narrator Конрад понял это только много лет спустя: любовь — как коммунизм — отличная идея, но так и не сработала.
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Barry the Therapist Что ты собираешься делать? У тебя же нет дома.
Conrad Valmont Переехать к Дилану, конечно.
Barry the Therapist А с деньгами как?
Conrad Valmont Мне бы немного, спасибо. Да.
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Conrad Valmont Всегда можно понять, что о тебе думают, по тому, с кем тебя сводят.
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Conrad Valmont [Смотрит на абстрактную картину] Машина, да? Ты видишь... ты видишь только фары?
Beatrice Fairbanks Это женский оргазм. Думаю, это понятно.
Conrad Valmont Водитель испытывает?
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Conrad Valmont [Наблюдая за девушками, играющими в футбол в парке] Плохо ли возбуждаться от толпы 17-летних девчонок в гольфах и полиэстеровых шортах?
Dylan Tate Ну, думаю, это каждому мужчине решать самому, но да, очевидно, да.
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Dylan Tate Ты идёшь по очень опасной дороге, друг мой.
Conrad Valmont Какая это дорога?
Dylan Tate Дорога в Страну Фантазий. И когда отправляешься туда, всегда нужно иметь обратный билет.
Conrad Valmont Я даже не понимаю, что это значит.
Dylan Tate В какой-то момент тебе придётся прийти к тому же выводу, что и я.
Conrad Valmont Какому?
Dylan Tate Остальной мир никогда не полюбит тебя так сильно, как твои родители.
Conrad Valmont А ты разве не приёмный?
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Narrator Худший страх Конрада сбылся. Он остался совсем один.
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[повторяющаяся реплика]
Dylan Tate Не пытайся ничего делать.
Conrad Valmont Не буду!
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[первые реплики]
Conrad Valmont Я, я думаю, что со мной что-то не так. По какой-то причине девушки, которые мне нравятся как личности, меня не привлекают сексуально, а те, которые привлекают меня сексуально, мне как личности особенно не нравятся. И в редких случаях, когда кто-то подходит под оба критерия, у неё обычно есть парень или муж — и, Боже, у меня хватает такой плохой кармы на всю жизнь.
Барри, терапевт Это классические фрейдистские симптомы, Конрад. Ты разве не читал о защитных механизмах?
Conrad Valmont На самом деле, я всегда считал себя больше юнгианцем.
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Narrator Конрад часто говорил, что ведёт «жизнь ума». К сожалению для него, его ум был подорван годами забвения, измен, Том Коллинз и привычкой курить по две пачки в день, не говоря уже о нездоровом эдиповом комплексе.
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Barry the Therapist Иногда нам приходится жертвовать ради тех, кого мы любим.
Conrad Valmont Твой этот литературный моральный кодекс совершенно нереалистичен. Это не роман Джейн Остин, и я точно не Эмили.
Barry the Therapist У тебя моральный кодекс большевика, Конрад.
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Conrad Valmont Я ухожу. Со всем этим делом.
Beatrice Fairbanks Меня не сам этот номер бесил. А то, как ты всё прикрывал.
Conrad Valmont Но сам номер и был прикрытием.
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Beatrice Fairbanks Ты когда-нибудь замечала, что те, кто смеются над другими за претенциозность, обычно сами самые претенциозные? Это просто Дюшан, только без остроумия.
Conrad Valmont Ты замечал, что люди нападают на других только потому, что боятся того, что видят, — ведь на самом деле они видят себя?
Beatrice Fairbanks А если я скажу тебе «Я люблю тебя», значит ли это, что я действительно люблю себя?
Conrad Valmont Именно.
Beatrice Fairbanks Я люблю тебя.
Conrad Valmont Я тоже тебя люблю.
Narrator В тот момент Конрад и Беатрис поняли, что всё кончено. Беатрис не могла не почувствовать к Конраду жалость. Не любовь, а жалость. Часто их путают друг с другом.
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[последние строки]
Narrator Оказалось, что аллергия Конрада на траву и чистый воздух была полностью психосоматической. Он начал вспоминать свою неделю с Беатрис и подумал о старой поговорке: «Лучше любить и потерять, чем никогда не любить». Конрад с неохотой согласился, ведь он всё ещё часто думал о Беатрис. В солидном возрасте 42 лет Конрад Вальмон наконец-то взрослел.
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Dylan Tate Извините, скажите ещё раз, как вас зовут.
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Conrad Valmont Беатрис, скажи мне, каково это — быть моделью, когда на тебя все пялятся?
Beatrice Fairbanks Это как любая другая работа — ничем не примечательная и деморализующая.
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Conrad Valmont [обедая на открытой веранде] Во-первых, приходится жить под пресловутым гнётом отца и/или тезки. Во-вторых, завышенные ожидания неизбежно ведут к провалу. И в-третьих — с научной и математической точки зрения — если твои родители были большими успехами, я бы сказал, что шансы на то, что молния ударит дважды, особенно в последовательных поколениях, крайне малы.
Chauffer Ты понимаешь, что говоришь с твоим шофёром?
Conrad Valmont Тouche.
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Narrator Конрад был сыном парижского предпринимателя и каледонской дебютантки. Его отец, Жан-Луи Вальмон, владел отелем Вальмон, как и его отец, и отец его отца. Их загородный дом в Грейт-Неке был пантеоном летних встреч. Накануне своего 51-го дня рождения Жан-Луи увез мать Конрада на юг Франции на то, что должно было быть уикендом. С тех пор это превратилось в роскошное путешествие по всему миру, длившееся почти три десятилетия. В последующие годы Конрада воспитывал персонал Вальмонов. Его шофер Бернар отвез Конрада в парижский бордель на его 13-й день рождения как своего рода обряд посвящения в светское общество. Это была семейная традиция. В настоящий момент он работал над своим magnum opus — большим нью-йоркским романом в традициях Фицджеральда и Эдит Уортон. Широко ходили спекуляции, на какой стадии он находится в написании. На вопрос он просто отвечал...
Conrad Valmont Я в процессе сбора материала.
Narrator Конрад находился на «этапе сбора» уже несколько лет. В прошлый четверг родители Конрада потерпели крушение и оказались на маленьком острове в Средиземном море. Проведя вместе несколько дней без отвлекающих факторов богатства и транзитного образа жизни, они пришли к простому выводу — они друг другу особо не нравятся. Родители Конрада должны были развестись к концу недели, и никто из них не хотел дальше платить за расточительный образ жизни Конрада. Поэтому совет директоров Вальмона поручил охране отеля вывести Конрада с территории к 14 часам.
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Barry the Therapist Поверь мне, кто женат уже 25 лет, Конрад, внутренняя красота не стареет.
Conrad Valmont Ты просто так говоришь, потому что твоя жена непривлекательна.
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Narrator Это Дилан Тейт. Дилан был антисоциальным социалистом, скрытым болтуном и клиническим невротиком. Обладая неповторимым талантом к искусству, Дилан получил возможность объехать весь мир и вести комфортный образ жизни за свой счёт — о чём Конрад не имел ни малейшего понятия. Дилан Тейт был единственным человеком из всех знакомых Конрада, которого он восхищался и, в большей степени, чем хотел бы признать, завидовал.
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Conrad Valmont Я никогда не понимал, зачем кто-то становится вегетарианцем. Ну серьезно, ты правда так любишь животных?
Barry the Therapist Нет, нет, нет, я просто ненавижу растения.
Conrad Valmont Но ты же рыбу ешь, да?
Barry the Therapist Почему?
Conrad Valmont Вегетарианцы все рыбу едят.
Barry the Therapist Ну, я Рыбы по знаку.
Conrad Valmont И при чем тут это?
Barry the Therapist Я своих же не ем.
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Narrator Пока они разговаривали, двое говорили о французском кино и классической литературе. Он пытался быть остроумным, рассмешить её, и на мгновение она напоминала статую, бюст Афродиты, о которой он мог вспомнить только нежные глаза, но не место, где стояла сама статуя.
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Narrator К сожалению, оставалось две непреодолимые проблемы, Дилан: во-первых, Конрад был на мели. А главное — он врал по обоим пунктам.
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Conrad Valmont Не переспал с ней?
Dylan Tate Нет, я не переспал с ней. Мне пришлось разговаривать с ней всю ночь. Она ушла всего полчаса назад. Это было ужасно.
Beatrice Fairbanks [по телефону с Джоселин в это же самое время] Ну и что случилось прошлой ночью?
Jocelyn #2 Случилось то, что было потрясающе, и мы говорили до самого рассвета!
Beatrice Fairbanks Это невероятно!
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Narrator Способность Конрада доверять была подорвана годами предательства и обмана, ведь другие встречались с ним или дружили лишь ради его состояния. Его часто цитировали, что никому нельзя доверять. Но он забывал добавить, что это касалось и его самого.
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