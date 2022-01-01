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Шрам Шрам
Киноафиша Фильмы Шрам Шрам, 2014: актеры и роли
The Cut Шрам 2014 / Германия / Франция / Польша / Турция / Канада / Россия / Италия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Шрам, 2014: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Фатих Акин Фатих Акин Fatih Akin
В ролях
Тахар Рахим Тахар Рахим Tahar Rahim Симон Абкарян Симон Абкарян Simon Abkarian Макрам Хури Makram Khoury Хинди Зара Hindi Zahra Кеворк Маликян Kevork Malikyan Барту Кючюкчаглаян Bartu Küçükçağlayan Трине Дюрхольм Трине Дюрхольм Trine Dyrholm Арсинэ Ханджян Arsinée Khanjian
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