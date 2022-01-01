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Шрам
Шрам, 2014: актеры и роли
The Cut
Шрам
2014 / Германия / Франция / Польша / Турция / Канада / Россия / Италия
Трейлер
8.0
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
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Шрам, 2014: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Фатих Акин
Fatih Akin
В ролях
Тахар Рахим
Tahar Rahim
Симон Абкарян
Simon Abkarian
Макрам Хури
Makram Khoury
Хинди Зара
Hindi Zahra
Кеворк Маликян
Kevork Malikyan
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Bartu Küçükçağlayan
Трине Дюрхольм
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