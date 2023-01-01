Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Импостер"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Шрам
Фильмы похожие на Шрам
The Cut
Шрам
2014 / Германия / Франция / Польша / Турция / Канада / Россия / Италия
Смотреть трейлер
8.0
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
Написать отзыв
Смотрите за 1
Смотрите за 1
В избранное
Уже в избранном
Онлайн
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Фильмы похожие на Шрам
Вся информация о фильме
1915
драма
2015, США
7.0
Золотая перчатка
драма, триллер, криминал
2019, Германия
5.0
Дикарь
биография
2017, Франция
5.0
На пределе
драма
2017, Германия / Франция
7.0
Абрикосовые рощи
драма, мелодрама
2016, Армения
7.0
Мой друг Дед Мороз
комедия
2014, Франция / Бельгия
6.0
Мусор в райском саду
документальный
2012, Германия
6.0
Германия 09
драма
2009, Германия
6.0
Душевная кухня
комедия
2009, Германия
7.0
Гнездо жаворонка
драма
2007, Италия / Испания / Великобритания / Франция / Болгария
7.0
На краю рая
драма
2007, Германия / Турция
7.0
По ту сторону Босфора
документальный, мюзикл
2005, Германия / Турция
7.0
Головой о стену
драма
2004, Германия / Турция
6.0
Арарат
драма, военный
2002, Франция / Канада
6.0
Солино
комедия, драма
2002, Германия
7.0
Арам
драма, криминал, боевик
2002, Франция
7.0
Солнце Ацтеков
комедия, мелодрама
2000, Германия
7.0
Майриг
1991, Франция
8.0
Сорок дней Мусы Дага
драма, исторический, военный
1982, США
4.0
Наапет
драма
1977, СССР
6.0
Быстро и без боли
драма
1998, Германия
7.0
Прослушивание
драма
2019, Германия / Франция
6.0
Реальная любовь в Нью-Йорке
драма
2019, Дания / Канада / Германия / Швеция / Франция
6.0
Королева сердец
драма
2018, Дания / Швеция
6.0
В прокате
Премьеры
Онлайн
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Отзывы
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
За Палыча!
Отзывы
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Корабль призраков
Отзывы
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Related video
Дочь Гузеевой пылинки сдувает с сына известного актера: ахнете, узнав, о ком речь
Навка и рядом не стояла: не поверите, кем Авербух приходится Костомарову
Эти дурные привычки окружающих раздражают россиян: может, и вы грешите?
Такие имена в прошлом давали аристократам: проверьте, вдруг и вы голубых кровей
Убрали без лишнего шума: съемки шоу «Поле чудес» прекращены
«Не могу и не хочу»: Соседов высказался о внезапном уходе из шоу
Этот тест поможет узнать, какого цвета ваша аура
Бабушка и внучка: что сотворили годы с двумя Хюррем из «Великолепного века»
Китайская копия Барби: народ поглумился над новой «Миссис Россия»
«Страшно, что это неизлечимо»: народ жалеет Сафонова после печальных вестей
Если вы встречаетесь с представителем этого знака Зодиака, то ждите измены
Лады Дэнс больше нет: пришла печальная весть о разбившейся в ДТП певице
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить