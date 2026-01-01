Оповещения от Киноафиши
Награды и номинации фильма Тихая жизнь 2014

Венецианский кинофестиваль 2013 Венецианский кинофестиваль 2013
Best Director
Победитель
Premio Cinematografico "Civitas Vitae prossima" Award
Победитель
C.I.C.A.E. Award
Победитель
Best Film
Победитель
Лучший фильм
Номинант
