|Название
|Исполнитель / Композитор
|Время
|1
|Overlay of Evil / Main Title
|Harry Manfredini
|3:33
|2
|Banjo Travelin'
|Harry Manfredini
|1:12
|3
|Alice Goes to the Lake (Parts 1 And 2)
|Harry Manfredini
|0:36
|4
|Back up to Annie Alone
|Harry Manfredini
|1:34
|5
|Mrs. V Watches
|Harry Manfredini
|1:09
|6
|Ralph in the Pantry
|Harry Manfredini
|1:30
|7
|Don't Smoke in Bed
|Harry Manfredini
|1:02
|8
|Not Tonight, I've Got a Headache
|Harry Manfredini
|2:52
|9
|Brenda in Lights
|Harry Manfredini
|4:33
|10
|The Bed Axe
|Harry Manfredini
|1:58
|11
|Alice Runs to Cabin
|Harry Manfredini
|5:04
|12
|Mrs. V Comes Clean
|Harry Manfredini
|5:57
|13
|Alice Runs to Light
|Harry Manfredini
|2:09
|14
|The Last Fight / The Chop to the End
|Harry Manfredini
|1:26
|15
|The Boat on the Water – Closing Theme 1 / Jason in the Lake
|Harry Manfredini
|2:26
|16
|Closing Theme
|Harry Manfredini
|2:42
|17
|Sail Away Tiny Sparrow (Bonus Cue)
|John R. Briggs, Harry Manfredini
|4:11