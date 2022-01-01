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Киноафиша Фильмы Пятница 13-е Музыка из фильма «Пятница 13-е» (2017)
Friday the 13th Пятница 13-е 2017 / США
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Музыка из фильма «Пятница 13-е» (2017)

Вся информация о фильме
Friday the 13th (Original Motion Picture Soundtrack)
Friday the 13th (Original Motion Picture Soundtrack) 17 композиций. Harry Manfredini, John R. Briggs, Harry Manfredini
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Название Исполнитель / Композитор Время
1 Overlay of Evil / Main Title Harry Manfredini 3:33
2 Banjo Travelin' Harry Manfredini 1:12
3 Alice Goes to the Lake (Parts 1 And 2) Harry Manfredini 0:36
4 Back up to Annie Alone Harry Manfredini 1:34
5 Mrs. V Watches Harry Manfredini 1:09
6 Ralph in the Pantry Harry Manfredini 1:30
7 Don't Smoke in Bed Harry Manfredini 1:02
8 Not Tonight, I've Got a Headache Harry Manfredini 2:52
9 Brenda in Lights Harry Manfredini 4:33
10 The Bed Axe Harry Manfredini 1:58
11 Alice Runs to Cabin Harry Manfredini 5:04
12 Mrs. V Comes Clean Harry Manfredini 5:57
13 Alice Runs to Light Harry Manfredini 2:09
14 The Last Fight / The Chop to the End Harry Manfredini 1:26
15 The Boat on the Water – Closing Theme 1 / Jason in the Lake Harry Manfredini 2:26
16 Closing Theme Harry Manfredini 2:42
17 Sail Away Tiny Sparrow (Bonus Cue) John R. Briggs, Harry Manfredini 4:11
Доступен список песен из фильма «Пятница 13-е» (2017) на портале о кино «Киноафиша». Популярные саундтреки из фильма «Пятница 13-е» на разных языках бесплатны для онлайн прослушивания.
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