Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Добро пожаловать в ПОП
Добро пожаловать в ПОП, 2014: актеры и роли
Pop Redemption
Добро пожаловать в ПОП
2014 / Франция
Трейлер
6.9
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Добро пожаловать в ПОП, 2014: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Мартин Ле Галь
Martine Le Gal
В ролях
Жюльен Доре
Julien Doré
Грегори Гадебуа
Grégory Gadebois
Джонатан Коэн
Jonathan Cohen
Одри Флеро
Audrey Fleurot
Александр Астье
Alexandre Astier
Арсен Моска
Arsène Mosca
Кристоф Курочкин
Christophe Kourotchkine
В прокате
Премьеры
Онлайн
Пес-самурай и город кошек
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия, триллер
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Неувольняемый
Рецензия
Отзывы
2022, Франция, комедия
Главная роль
Рецензия
Отзывы
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Кукла. Последнее проклятье
Написать отзыв
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Отзывы
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Отзывы
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Побег из космоса
Отзывы
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Драйв
Рецензия
Отзывы
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Related video
Такого не ожидал никто: правда о конфликте Рудковской с известным журналистом вышла наружу
Кравченко осудили за предательство: «Ушел в самый трудный момент»
«Отвернуться и не смотреть»: засветившуюся в купальнике Успенскую растоптали
Слез сдержать не смог: Киркоров решился на откровения
«Помогать не собираюсь»: Губерниев не стал молчать об участии сына в новом «Голосе»
Одной свадьбы мало: подробности о бракосочетании Дженнифер Лопес слили в Сеть
«Просто пошутил»: жестко высказавшегося Шаляпина вывели на чистую воду
Ждут за границей: будущее Валиевой, Щербаковой и Трусовой предопределено
Галкин постарался: вот как сейчас выглядит Пугачева без фотошопа
Кабаева назвала имя близкой подруги: никто и подумать не мог
Дело не в деньгах: вот почему принц Гарри готов выставить свою жизнь напоказ
Брыльска прилюдно унизила Пугачеву: хватило одной короткой фразы