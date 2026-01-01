Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Закулисье реальности»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Айми Лэгос
Aimee Lagos
Киноафиша
Персоны
Айми Лэгос
Айми Лэгос
Aimee Lagos
Карьера
Сценарист, Продюсер
Популярные фильмы
5.7
96 минут
(2011)
5.6
Никаких добрых дел
(2014)
Фильмография Айми Лэгос
Жанр
Все
Драма
Триллер
Год
Все
2014
2011
Все
2
Фильмы
2
Сценарист
2
Режиссер
1
5.6
Никаких добрых дел
No Good Deed
триллер
2014, США
Смотреть трейлер
5.7
96 минут
96 Minutes
драма, триллер
2011, США
В этих купе поездов РЖД летом ездить хуже всего: пропотеете до трусов еще после посадки
Даже в +40 от японцев никогда не пахнет потом: их секрет до безобразия прост
Что делать, если при повороте направо автобусная полоса: инспекторы ГАИ признают только один выход
Почти 1 миллиард собрала эта российская новинка в прокате — зрители на сеансах хохотали до колик, а ведь это даже не комедия
Стереть память, посмотреть заново, повторить: 3 нишевых российских сериала, которые не стыдно советовать всем друзьям и родным
Ради 5 мини-сериалов Netflix хочется стереть себе память: интригуют не хуже распиаренных хитов
«Интерстеллар» про советских космонавтов — новый сериал от Apple TV уже борется за звание лучшего Sci-Fi 2026 года
«Какие люди — и без охраны!»: попробуйте узнать персонажей «Москва слезам не верит» по версии ИИ — для зумеров и тех, кому 50+
Сон Джин-у в пролете, Эрен Йегер глотает пыль: всего 5 аниме получили немыслимые 195+/200 на RT – вы-то не назовете даже 4/5
Садись, два! А тест – один: вспомните 6 советских фильмов по кадру с учителем? (кто младше 30-е – завалятся уже на 1-м вопросе)
«Вот хочу угнать эту машину, а вы меня задерживаете!»: угадайте советские фильмы по одному кадру с «Запорожцем» (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667