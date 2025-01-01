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Генри Симмонс
Henry Simmons
Киноафиша
Персоны
Генри Симмонс
Генри Симмонс
Henry Simmons
Дата рождения
1 июля 1970
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Стэмфорд, Коннектикут, США
Популярные фильмы
8.1
Агенты «Щ.И.Т.»
(2013)
6.7
По кочкам
(2012)
5.6
Никаких добрых дел
(2014)
Фильмография Генри Симмонс
Жанр
Все
Боевик
Драма
Комедия
Криминал
Мелодрама
Приключения
Семейный
Спорт
Триллер
Фантастика
Год
Все
2014
2013
2012
2005
2004
1993
Все
6
Фильмы
4
Сериалы
2
Актер
6
5.6
Никаких добрых дел
No Good Deed
триллер
2014, США
Смотреть трейлер
8.1
Агенты «Щ.И.Т.»
боевик, приключения, фантастика
2013, США
6.7
По кочкам
From the Rough
драма, спорт
2012, США
Смотреть трейлер
5.4
Ну что, приехали?
Are We There Yet?
комедия, мелодрама, приключения, семейный
2005, США
5.5
Нью-йоркское такси
Taxi
комедия, боевик
2004, США / Франция
Полиция Нью-Йорка
драма, криминал
1993, США
Новости о Генри Симмонс
Представлен первый полноценный трейлер седьмого сезона «Агентов ЩИТ»
Агенты ЩИТ отправляются в 1930-е в новом отрывке из седьмого сезона
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