Dennis DunneЗнаешь, какова была любимая фраза твоей бабушки? «Не для таких, как мы». Когда ты рассказала нам о своём плане, это первая мысль, которая пришла мне в голову. Я слышал её голос в комнате, как будто она говорила это. Я не хочу, чтобы этот голос когда-либо звучал в твоей голове.
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Rosie DunneИ я не просто про обычную доброту, я про такую, как Дед Мороз, Пасхальный Кролик и Том Хэнкс в одном лице.
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Rosie Dunne[закадровый голос]Чтобы сохранить рассудок, я должна помнить несколько правил. Первое — никогда не кормить грудью в общественном месте. Второе — не прыгать с Кэти на коленях после кормления. Третье — стараться не плакать, когда она плачет. И четвёртое, самое главное — никогда не думать, что неприятности не подстерегают за углом.
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Сэлли[кричит]Ой! Почему ты просто не скажешь «чёрт»?
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Кэти (12 лет)Я просто скажу ему забыть об этом.
Алекс СтюартКэти, это была бы большая ошибка. Слушай, если ты сейчас его отвергнешь, он сделает своей жизненной целью найти самую идеальную, красивую девушку на свете, чтобы забыть тебя. И в итоге женится на другой и проведёт с ней всю жизнь. И он будет говорить себе, что она идеальна. Что он, наверное, счастлив. Но она ведь не ты, понимаешь?
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Rosie DunneВ Америке есть еда, мам, и, наверное, стиральные машины.
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Rosie DunneДумаю, не сказать тебе — это был способ сохранить мечту, понимаешь? Чтобы хоть кто-то там видел во мне всё ещё Рози, а не этого странного нового человека, которым я стала.