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Киноафиша Фильмы С любовью, Рози Цитаты из фильма С любовью, Рози

Цитаты из фильма С любовью, Рози

Dick [Рози обращается к врачу из-за застрявшего в ней презерватива] Привет, я Дик.
Rosie Dunne Ну конечно, ты и есть он.
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Rosie Dunne Но если я уеду в Бостон, мама меня больше не простит.
Dennis Dunne Если ты не поедешь, я тоже не поеду. Выбор за тобой.
Manager [менеджер подходит и напоминает, что он опаздывает] Деннис!
Dennis Dunne И сделай одолжение: вернись и оттяни эту работу у этого му#ака.
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Rosie Dunne [Рози слышит, как Алекс и Бетани занимаются сексом] О боже! Это... это что...
Clare Бетани,
Rosie Dunne Значит, когда ты сказала, что он был...
Clare ... связан...
Rosie Dunne ... ты действительно имела в виду...
Clare ... связан.
Rosie Dunne Эм, мне пора.
Clare Сейчас-сейчас.
Bethany [Клэр дразнит её] О, Алекс, где ты этому научился?
[Рози тошнит в сумку Бетани]
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Alex Stewart Как мне соблазнить женщину, которая, похоже, вне моей досягаемости?
Rosie Dunne Ты серьёзно?
Alex Stewart Да, абсолютно.
Rosie Dunne Ммм, ну, у тебя недостаток — ты, знаешь,
[шёпотом]
Rosie Dunne девственник.
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Rosie Dunne Повезло тебе, что она не споткнулась о твой язык, волочащийся по земле.
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Greg [Грег закрывает дверь машины]
[к Алексу]
Greg Увидимся.
Alex Stewart [после того, как Грег ушёл с Рози]
[думает про себя о Греге и хихикает]
Alex Stewart Ид#т#с#л!
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Ruby [Рози] Как здорово иметь тебя в друзьях. Каждый раз, когда у меня что-то идёт не так, мне достаточно взглянуть на твою жизнь, и всё становится на свои места.
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Rosie Dunne Как тебе кажется? Грудь натуральная или приподнятая? Внутрь? Или наружу?
Alex Stewart [удивлённо] Ну, эээ, это зависит. Для танцев это или, эм... Хм...
[заикается]
Rosie Dunne Кто знает?
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[Последние слова]
Alex Stewart Рози Данн, можно я приглашу тебя на танец?
Rosie Dunne Лучше поздно, чем никогда.
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[Алекс регистрируется в отеле]
Рози Данн Есть багаж?
Алекс Стюарт Нет. Я его оставил.
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Alex Stewart Ладно, а что случилось с сексом?
Rosie Dunne Речь как раз о сексе!
Alex Stewart Блин, ты совсем облажался!
Rosie Dunne Ммм, ты даже не представляешь. Ага.
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Dennis Dunne Я всю жизнь с тобой импровизировал, 18 лет, делая вид, что я здесь главный. Ты потрясающая, Рози. Нет ничего, чего бы ты не смогла, если действительно захочешь.
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[в аэропорту]
Ruby [приходит и видит, что Кэти и Тоби тоже путешествуют] Что это, школьная экскурсия?
Rosie Dunne Я не могла оставить её одну, и куда Кэти — туда и Тоби.
Ruby [обращаясь к Кэти и Тоби] О, вы теперь пара?
Katie (12 yrs) [в унисон с Тоби] Да ну! Мы просто друзья.
Toby (12 yrs) [в унисон с Кэти] Да ну! Мы просто друзья.
Ruby [закатывая глаза] Господи, дай нам сил.
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Alex Stewart Могу я быть крестным?
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Rosie Dunne Если бы я ему сказала, он бы никуда не ушёл, и его жизнь тоже была бы разрушена. В чём тогда смысл?
Ruby Как благородно. Я бы заставила этого му#ака остаться.
Rosie Dunne О, нет, нет. Он не папа. Это просто какой-то другой лузер.
Ruby Ты оказываешься гораздо интереснее, чем выглядишь.
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Rosie Dunne Ты когда-нибудь хотела большего, пап?
Dennis Dunne Знаешь, какова была любимая фраза твоей бабушки? «Не для таких, как мы». Когда ты рассказала нам о своём плане, это первая мысль, которая пришла мне в голову. Я слышал её голос в комнате, как будто она говорила это. Я не хочу, чтобы этот голос когда-либо звучал в твоей голове.
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Rosie Dunne И я не просто про обычную доброту, я про такую, как Дед Мороз, Пасхальный Кролик и Том Хэнкс в одном лице.
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Rosie Dunne [закадровый голос] Чтобы сохранить рассудок, я должна помнить несколько правил. Первое — никогда не кормить грудью в общественном месте. Второе — не прыгать с Кэти на коленях после кормления. Третье — стараться не плакать, когда она плачет. И четвёртое, самое главное — никогда не думать, что неприятности не подстерегают за углом.
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Сэлли [кричит] Ой! Почему ты просто не скажешь «чёрт»?
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Кэти (12 лет) Я просто скажу ему забыть об этом.
Алекс Стюарт Кэти, это была бы большая ошибка. Слушай, если ты сейчас его отвергнешь, он сделает своей жизненной целью найти самую идеальную, красивую девушку на свете, чтобы забыть тебя. И в итоге женится на другой и проведёт с ней всю жизнь. И он будет говорить себе, что она идеальна. Что он, наверное, счастлив. Но она ведь не ты, понимаешь?
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Rosie Dunne В Америке есть еда, мам, и, наверное, стиральные машины.
🧡
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Rosie Dunne Думаю, не сказать тебе — это был способ сохранить мечту, понимаешь? Чтобы хоть кто-то там видел во мне всё ещё Рози, а не этого странного нового человека, которым я стала.
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