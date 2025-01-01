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Киноафиша Фильмы Перерыв на бездумье Цитаты из фильма Перерыв на бездумье

Цитаты из фильма Перерыв на бездумье

Dixon Я не верю в гей-браки. И вообще в браки между мужчинами и женщинами тоже не верю. Мужчина должен быть свободен развлекаться. Брак — это... это... не дар от Бога, это пожизненное заключение.
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