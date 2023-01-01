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Перерыв на бездумье Перерыв на бездумье
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Time Out of Mind Перерыв на бездумье 2014 / США
6.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Награды и номинации фильма Перерыв на бездумье

Вся информация о фильме
Кинофестиваль в Торонто 2014 Кинофестиваль в Торонто 2014
Премия Международной федерации кинокритиков - Special Presentation
Победитель
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