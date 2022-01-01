Наша рецензия

Жизнь коротка, искусство вечно За несколько веков, прошедших со времён Шекспира, его бессмертные произведения несчитанное количество раз преподносили публике, облекая их в театральные постановки и кинокартины. «Макбет» не является исключением. Обращаясь к истории его экранизаций, можно выделить нашумевший фильм Романа Полански, самый жестокий и откровенный из всех. Также внимания заслуживает каноничная британская постановка 2013 года под эгидой Кеннета Брана, которую транслировали…