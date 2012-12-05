Авантюрная комедия, главные герои которой — реальные российские политики, два руководителя организации «Коммунисты Петербурга и Ленинградской области» (КПЛО). Они замышляют поездку в Непал, где недавно закончилась гражданская война, с целью помирить две противоборствующие коммунистические партии этой страны и, тем самым, приблизить наступление равенства и братства во всём мире. Изначально информация о поездке была придумана ими как «газетная утка» — для привлечения внимания к себе и своей организации. Но, по стечению обстоятельств, героям действительно пришлось отправиться в Непал.

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