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Киноафиша Фильмы Непал форева

Непал форева

Nepal foreva 18+
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О фильме

Авантюрная комедия, главные герои которой — реальные российские политики, два руководителя организации «Коммунисты Петербурга и Ленинградской области» (КПЛО). Они замышляют поездку в Непал, где недавно закончилась гражданская война, с целью помирить две противоборствующие коммунистические партии этой страны и, тем самым, приблизить наступление равенства и братства во всём мире. Изначально информация о поездке была придумана ими как «газетная утка» — для привлечения внимания к себе и своей организации. Но, по стечению обстоятельств, героям действительно пришлось отправиться в Непал.
Непал форева - промо-трейлер
Непал форева  промо-трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2012
Премьера в мире 5 декабря 2012
Другие названия
Nepal foreva, Nepal Forever, Nepalas foreva, Непал форева
Режиссер
Алена Полунина
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.6
Оцените 12 голосов
6.8 IMDb
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Непал форева - промо-трейлер
Непал форева Промо-трейлер
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