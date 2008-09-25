Революция, которой не было, 2008

У политической оппозиции есть собственное лицо. И это не нервное лицо официального лидера — с народовольческой бородкой и в очках. Это лица рядовых партийцев, таких, как Анатолий и Андрей, членов запрещенной партии, пламенных революционеров. Но они архитипические, эти русские революционеры из подполья, описанные еще в отечественной литературной классике, — идеалисты, зараженные вирусом бунта, социальные экспериментаторы, готовые потрясти мир.



Их страсть к потрясениям ведет их на баррикады, их жажда справедливости способна привести их монастырь. Но они или на баррикадах, или в монастыре, но никогда — в покое и устроенности. Фильм Полуниной — хроника года борьбы и сокрушительного поражения на президентских выборах этих вечных русских мятежников.