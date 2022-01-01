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Польская сибириада
Польская сибириада, 2013: актеры и роли
Syberiada polska
Польская сибириада
2013 / Польша
4.8
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 4.9
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Польская сибириада, 2013: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Януш Заорский
Janusz Zaorski
В ролях
Адам Воронович
Adam Woronowicz
Агнешка Вендлоха
Agnieszka Wiedlocha
Павел Круч
Paweł Krucz
Андрей Журба
Andriy Zhurba
Соня Бохосевич
Sonia Bohosiewicz
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