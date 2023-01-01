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Песнь моря Песнь моря
Киноафиша Фильмы Песнь моря Песнь моря, 2014: актеры и роли
Song of the Sea Песнь моря 2014 / Ирландия / Дания / Бельгия
8.2 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 8
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Песнь моря, 2014: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Томм Мур Tomm Moore
В ролях
Брендан Глисон Брендан Глисон Brendan Gleeson Дэвид Роул David Rawle Пэт Шорт Пэт Шорт Pat Shortt Лиза Хэннигэн Джон Кенни Jon Kenny Финола Флэнаган Финола Флэнаган Fionnula Flanagan
Вызов
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