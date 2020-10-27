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Песнь моря Песнь моря
Киноафиша Фильмы Песнь моря Отзывы о мультфильме «Песнь моря»
Song of the Sea Песнь моря 2014 / Ирландия / Дания / Бельгия
8.2 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 8
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Отзывы о мультфильме «Песнь моря»

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Наташа Егорова 27 октября 2020, 14:33
Оценка
Великолепно. Один из моих любимых мультфильмов.
27 октября 2020, 14:33 Ответить
Марго 4 ноября 2022, 01:40
Оценка
Случайно наткнулась на эту студию. По совету подруги, мы с начала посмотрели "Сноволчицу" или легенда о волках, ну а дальше как в тумане. Потрясающе красивый мультфильм ро любовь в том числе и неизбежные потери. Добрый до слез мультфильм, рекомендую ознакомиться с ирландской мифологией и кто такие шелки), чтобы не тратить время в процессе просмора.

От этого же режиссера вполне оригинальный Тайна Келс, впечатлил гораздо меньше, чем Песнь моря, но тоже советую.
4 ноября 2022, 01:40 Ответить
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