1 Song of the Sea Lisa Hannigan / Bruno Coulais 2:43

2 The Mother's Portrait Bruno Coulais, Kíla / Colm Ó Snodaigh 2:27

3 The Sea Scene Bruno Coulais, Kíla / Bruno Coulais 2:43

4 The Song Lisa Hannigan, Lucy O' Connell / Colm Ó Snodaigh 5:17

5 The Key In the Sea Bruno Coulais, Kíla / Bruno Coulais 1:00

6 The Derry Tune Kíla / Rossa Ó Snodaigh 1:59

7 In the Streets Bruno Coulais, Kíla / Bruno Coulais 1:05

8 Dance With the Fish Bruno Coulais, Kíla / Bruno Coulais 2:07

9 The Seals Bruno Coulais, Kíla / Bruno Coulais 0:45

10 Something Is Wrong Lisa Hannigan / Rónán Ó Snodaigh 2:04

11 Run Bruno Coulais, Kíla / Bruno Coulais 2:33

12 Head Credits Lisa Hannigan / Colm Ó Snodaigh 1:45

13 Get Away Bruno Coulais, Kíla / Bruno Coulais 1:19

14 Help Bruno Coulais, Kíla / Bruno Coulais 2:33

15 Sadness Bruno Coulais, Kíla / Bruno Coulais 1:07

16 Molly Slim Pezin, Kíla / Slim Pezin 1:06

17 I Hate You Bruno Coulais, Kíla / Bruno Coulais 1:33

18 Who Are You Bruno Coulais, Kíla / Bruno Coulais 1:20

19 The Storm Bruno Coulais, Kíla / Bruno Coulais 1:56

20 Katy's Tune Kíla / Colm Ó Snodaigh 3:31

21 In the Bus Lisa Hannigan / Bruno Coulais 0:46

22 The Thread Lisa Hannigan / Rónán Ó Snodaigh 2:26

23 Amhrán na farraige Lisa Hannigan / Colm Ó Snodaigh 2:45

24 Song of the Sea (Lullaby) [From "Song Of The Sea"] Nolwenn Leroy / Birdpaula 3:47