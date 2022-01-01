Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Я твоя Я твоя
Киноафиша Фильмы Я твоя Я твоя, 2013: актеры и роли
Jeg er din Я твоя 2013 / Норвегия
6.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Я твоя, 2013: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ирам Хак Iram Haq
В ролях
Амрита Ачария Амрита Ачария Amrita Acharia Ола Рапас Ola Rapace Тронд Фауса Аурвааг Trond Fausa Aurvaag Джеспер Мальм Судхир Кумар Коли Sudhir Kumar Kohli Ассад Сиддик
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
Кабаева назвала имя близкой подруги: никто и подумать не мог
«Просто пошутил»: жестко высказавшегося Шаляпина вывели на чистую воду
Кравченко осудили за предательство: «Ушел в самый трудный момент»
Слез сдержать не смог: Киркоров решился на откровения
Ахнете: вот как выглядит изнутри роскошный особняк Киркорова
Галкин постарался: вот как сейчас выглядит Пугачева без фотошопа
«Помогать не собираюсь»: Губерниев не стал молчать об участии сына в новом «Голосе»
Блондинку Свету Букину знала вся страна: вот что с ней стало
«Отвернуться и не смотреть»: засветившуюся в купальнике Успенскую растоптали
Ждут за границей: будущее Валиевой, Щербаковой и Трусовой предопределено
Брыльска прилюдно унизила Пугачеву: хватило одной короткой фразы
Одной свадьбы мало: подробности о бракосочетании Дженнифер Лопес слили в Сеть
Приложение киноафиши