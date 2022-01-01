Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Я твоя
Я твоя, 2013: актеры и роли
Jeg er din
Я твоя
2013 / Норвегия
6.4
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Я твоя, 2013: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Ирам Хак
Iram Haq
В ролях
Амрита Ачария
Amrita Acharia
Ола Рапас
Ola Rapace
Тронд Фауса Аурвааг
Trond Fausa Aurvaag
Джеспер Мальм
Судхир Кумар Коли
Sudhir Kumar Kohli
Ассад Сиддик
В прокате
Премьеры
Онлайн
Пес-самурай и город кошек
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия, триллер
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Неувольняемый
Рецензия
Отзывы
2022, Франция, комедия
Главная роль
Рецензия
Отзывы
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Кукла. Последнее проклятье
Написать отзыв
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Отзывы
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Отзывы
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Побег из космоса
Отзывы
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Драйв
Рецензия
Отзывы
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Related video
Кабаева назвала имя близкой подруги: никто и подумать не мог
«Просто пошутил»: жестко высказавшегося Шаляпина вывели на чистую воду
Кравченко осудили за предательство: «Ушел в самый трудный момент»
Слез сдержать не смог: Киркоров решился на откровения
Ахнете: вот как выглядит изнутри роскошный особняк Киркорова
Галкин постарался: вот как сейчас выглядит Пугачева без фотошопа
«Помогать не собираюсь»: Губерниев не стал молчать об участии сына в новом «Голосе»
Блондинку Свету Букину знала вся страна: вот что с ней стало
«Отвернуться и не смотреть»: засветившуюся в купальнике Успенскую растоптали
Ждут за границей: будущее Валиевой, Щербаковой и Трусовой предопределено
Брыльска прилюдно унизила Пугачеву: хватило одной короткой фразы
Одной свадьбы мало: подробности о бракосочетании Дженнифер Лопес слили в Сеть