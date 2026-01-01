Лас Пальмас / Las Palmas 2011, режиссёр Йоханнес Нюхольм, 13 мин., игровой / кукольная анимация

Премия Шведского института кинематографии «Золотой жук» за лучший короткометражный фильм (2012), приз Гётеборгского кинофестиваля за лучший короткометражный фильм (2011), участник программы короткометражных фильмов Каннского кинофестиваля (2011), приз зрительских симпатий на фестивале анимации и короткометражного кино Encounters (2011) и на фестивале короткометражного кино в Тампере (2012), участник кинофестиваля Сандэнс (2012).

Музыка для одной квартиры и шести барабанов / Music for One Apartment and Six Drummers 2001, Юханнес Шерне Нильссон и Ула Симонссон 12 мин., игровой

Номинант на «Золотую пальмовую ветвь» в категории «лучший короткометражный фильм» на Каннском кинофестивале (2001), номинант на премию «Золотой Хьюго» на Чикагском кинофестивале (2001), премия «Золотой жук» за лучший короткометражный фильм (2002), приз жюри на кинофестивале в Оденсе (2001), приз «Серебряный ключ» на фестивале Art Film Festival (2002), приз за лучший фильм на фестивале Capalbio Cinema (2001), особое упоминание на фестивале фильмов про искусство в Монреале (2003), приз зрительских симпатий на кинофестивалях в Париже (2002), Вандоме (2001), Регенсбурге (2001).

Маленькие дети, большие слова / Små barn, stora ord 2010, Лиза Джеймс-Ларссон 12 мин., игровой

Номинант на приз Европейской киноакадемии за лучший короткометражный фильм (2011), Гран-при на фестивале короткометражных фильмов в Оденсе (2011), приз жюри на кинофестивале в Гонконге (2011), номинант на приз за лучший короткометражный фильм Варшавского кинофестиваля (2010).

Мать-и-Мачеха / Tussilago 2010, Йонас Оделл 14 мин.,анимация

Андерс и Харри / Anders & Harri 2008,

Оса Бланк и Йохан Палмгрен 13 мин, документальный

Рабы / Slavar 2008, Давид Аронович и Ханна Хейлборн 16 мин., анимация

По чашечке кофе / Elvakaffe 2013, Мария Фредрикссон 14 мин., документальный

Гленн, великий бегун / Glenn, the Great Runner 2004, Анна Эрландссон 3 мин., анимация