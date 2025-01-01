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Железный рыцарь: Кровная месть
Цитаты из фильма Железный рыцарь: Кровная месть
Цитаты из фильма Железный рыцарь: Кровная месть
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Цитаты
Pierrepoint
[Во время передышки в бою]
Ты и твой друг, приятно видеть людей, получающих удовольствие от работы.
Guy the Squire
У нас было много практики.
🧡
👏
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