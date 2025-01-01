Rusty Zimmerman[Моя мать]была жертвой, понимаешь? Доброй, понимаешь, но жертвой. Бывшая алкоголичка, на коленях в церкви молящаяся, понимаешь, Иисус, Мария и Иосиф, и каждый чёртов святой в раю, чтобы простили её за то, что она родила Круэллу Де Фаг, понимаешь. Рабыней моего отца, пока он не умер. Вы бы полюбили друг друга. Он думал, что Арчи Бункер — ярый либерал.
EMS Technician[вход в машину скорой]Ой, извините, только родственники.
Leonard WilcoxЗнаешь поговорку «два закрытых уха и один закрытый рот»? Вот мой девиз, и я ему следую. Не слышать ничего. Не видеть ничего. Не говорить ничего.
Walt KoontzДа плевать мне, что творится в этой мышеловке. Кого ты обманываешь? У тебя самые большие уши, самый большой нос и самый большой рот из всех, кого я встречал. А это значит, что ты самый большой му#ак...
Walt KoontzКак мужик может отрезать себе яйца, как это вообще возможно?