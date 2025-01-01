Меню
Цитаты из фильма Без изъяна

Rusty Zimmerman Дорогая, я мужчина намного больше, чем ты когда-либо будешь, и женщина больше, чем ты когда-либо получишь.
Walt Koontz Я не такой тупой, как ты думаешь.
Rusty Zimmerman Дорогой, ты никогда не сможешь быть таким тупым, каким я тебя считаю.
Rusty Zimmerman Ой да? Жизнь — сука, так я стал ею, дорогуша!
Rusty Zimmerman Бедный я, бедный я, налейте мне ещё.
Rusty Zimmerman Ты стыдишься нас, но мы не стыдимся тебя. Пока ты на коленях перед своей банановой республикой и ссешь, ты моя сестра, и я тебя люблю. А ну пошла вон!
Rusty Zimmerman Я — художник, знаешь ли?
Walt Koontz Ерунда. Ты — чёртова драг-квин.
Rusty Zimmerman Дай мне насладиться этими прекрасными словами минутку. Что, ты каналишь Джесси Хелмса?
Walt Koontz Не будь таким чувствительным. Ты можешь принять член — можешь принять и оскорбление.
Rusty Zimmerman Стоить дорого — выглядеть так дешёво.
Drag queen [начинается драка, Драг-квин кричит в рацию] Мне нужны тут грубые п***сы!
[драка продолжается]
Drag queen Мне нужны лесбиянки!
Rusty Zimmerman Ты у нас настоящий герой, знаешь ли.
Walt Koontz Я не герой, я... я боюсь.
Rusty Zimmerman Чего же тебе бояться? Чего ужаснее всего? Что упадёшь посреди улицы? Что кто-то посмеётся? Ну, что?
Walt Koontz Что со мной никто больше не захочет спать.
Rusty Zimmerman Знаешь что, кто-то не захочет.
Walt Koontz Я не могу!
Rusty Zimmerman Ага? Ну так «не могу» живёт на улице «не хочу».
Rusty Zimmerman [Моя мать] была жертвой, понимаешь? Доброй, понимаешь, но жертвой. Бывшая алкоголичка, на коленях в церкви молящаяся, понимаешь, Иисус, Мария и Иосиф, и каждый чёртов святой в раю, чтобы простили её за то, что она родила Круэллу Де Фаг, понимаешь. Рабыней моего отца, пока он не умер. Вы бы полюбили друг друга. Он думал, что Арчи Бункер — ярый либерал.
EMS Technician [вход в машину скорой] Ой, извините, только родственники.
Rusty Zimmerman Я его сестра.
Walt Koontz ...Он моя сестра.
Cha-Cha Я выстрелил своему лучшему другу в сисю запонкой!
Rusty Zimmerman [открывает дверь] О, дай угадаю, Свидетель Иеговы?
Walt Koontz Я тут подумал, не мог бы я заплатить тебе за уроки пения?
Rusty Zimmerman Охаха, милая,
[внезапно серьёзным тоном]
Rusty Zimmerman Я лучше пососу у Гитлера мёртвого чл###.
[хлопает дверью]
Walt Koontz [кричит сквозь дверь] Спорю, ты уже это сделала!
Rusty Zimmerman [слышно пение из открытого окна Расти] Да, гитчи гитчи я я да да, гитчи гитчи я я здесь, мочка шоколата я я...
Walt Koontz [кричит из окна] Эй! Эй! Закрой еб###е окно или заткнись!
Rusty Zimmerman [Очень быстро] Ты закрой своё еб###е окно!
Walt Koontz Еб###е пид#сы!
Rusty Zimmerman Гей-сообщество благодарит тебя за поддержку, ублюдок!
Walt Koontz Пошёл ты и всё твоё гей-сообщество!
Rusty Zimmerman Пошёл ты и твоё "Давайте поженимся, заведём детей и будем еб###но пинать собаку" сообщество, ублюдок!
Rusty Zimmerman [очень громко поёт из окна] Вперёд, сестра, вперёд, сестра, вперёд, сестра, эй сестра, вперёд, сестра, вперёд...
Walt Koontz Еб###ие сумасшедшие еб###е фруктовые пироги!
Walt Koontz Она забрала всё. Всё. Собаку, всё.
Rusty Zimmerman Дорогой, тебе стоило завести другую собаку.
Rusty Zimmerman Бог с тобой и пошёл н##
Leonard Wilcox Знаешь поговорку «два закрытых уха и один закрытый рот»? Вот мой девиз, и я ему следую. Не слышать ничего. Не видеть ничего. Не говорить ничего.
Walt Koontz Да плевать мне, что творится в этой мышеловке. Кого ты обманываешь? У тебя самые большие уши, самый большой нос и самый большой рот из всех, кого я встречал. А это значит, что ты самый большой му#ак...
Walt Koontz Как мужик может отрезать себе яйца, как это вообще возможно?
Rusty Zimmerman Потому что я женщина, запертая в теле мужчины.
Walt Koontz Да ты никакая не женщина.
Rusty Zimmerman Я просто не та женщина, какой ты меня себе представляешь, Уолт.
Walt Koontz Ты ни для кого не женщина.
Walt Koontz Ты платишь за секс?
Rusty Zimmerman Дорогуша, без денег и романтики нет.
Rusty Zimmerman Я оставил всю чувствительность в песочнице.
Cha-Cha [о Горбун из Нотр-Дама] Это история про парня, который совсем искалечен. Даже хуже, чем ты.
