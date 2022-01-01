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Рэтчет и Кланк: Галактические рейнджеры Рэтчет и Кланк: Галактические рейнджеры
Киноафиша Фильмы Рэтчет и Кланк: Галактические рейнджеры Отзывы о мультфильме «Рэтчет и Кланк: Галактические рейнджеры»
Ratchet and Clank Рэтчет и Кланк: Галактические рейнджеры 2015 / США
6.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Отзывы о мультфильме «Рэтчет и Кланк: Галактические рейнджеры»

Вся информация о мультфильме
Наша рецензия

Путь к галактической мечте Бывают мультфильмы для семейного просмотра, а бывают совсем детские, на которых зритель старше 12 лет может заскучать. Новый фильм «Рэтчет и Кланк: Галактические рейнджеры» режиссёров Кевина Манро и Джерики Клилэнд относится ко второму типу. Но это, пожалуй, не его минус, а просто характеристика, которую стоит учитывать, если на этот фильм соберётся пойти кто-то старше указанного возраста. Кстати, диапазон возможных зрителей тогда получается весьма…

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