Наша рецензия

Путь к галактической мечте Бывают мультфильмы для семейного просмотра, а бывают совсем детские, на которых зритель старше 12 лет может заскучать. Новый фильм «Рэтчет и Кланк: Галактические рейнджеры» режиссёров Кевина Манро и Джерики Клилэнд относится ко второму типу. Но это, пожалуй, не его минус, а просто характеристика, которую стоит учитывать, если на этот фильм соберётся пойти кто-то старше указанного возраста. Кстати, диапазон возможных зрителей тогда получается весьма…