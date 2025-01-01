Title Card После года гормональной терапии, назначенной правительством, Алан Тьюринг покончил с собой 7 июня 1954 года.

Title Card Ему было 41 год.

Title Card С 1885 по 1967 год примерно 49 000 гомосексуальных мужчин были осуждены по британскому закону за грубое непристойное поведение.

Title Card В 2013 году королева Елизавета II посмертно даровала Тьюрингу королевское помилование в знак признания его беспрецедентных достижений.

Title Card Историки считают, что взлом Энигмы сократил войну более чем на два года, спасая свыше 14 миллионов жизней.

Title Card Это оставалось государственной тайной более 50 лет.

Title Card Работа Тьюринга вдохновила поколения исследований в области того, что учёные назвали «машинами Тьюринга».