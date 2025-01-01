Меню
Christopher Morcom Иногда именно те, от кого никто ничего не ждёт, делают то, что никто и представить не может.
Alan Turing Знаешь, почему людям нравится насилие? Потому что это приятно. Людям насилие доставляет глубокое удовлетворение. Но если убрать это удовольствие, действие становится... пустым.
Final quotes Его машина так и не была доведена до совершенства, но она породила целое направление исследований, которое позже получило название «машины Тьюринга». Сегодня мы называем их «компьютерами».
Alan Turing Вы внимательно слушаете? Хорошо. Если вы не будете слушать внимательно, вы пропустите важные вещи. Очень важные. Я не остановлюсь, я не повторюсь, и вы меня не перебьёте. Вы думаете, что потому что вы сидите там, а я здесь, вы контролируете то, что сейчас произойдёт. Вы ошибаетесь. Контролирую я, потому что знаю то, чего вы не знаете.
[пауза]
Alan Turing Что мне нужно от вас сейчас — это обязательство. Вы будете слушать внимательно и не станете меня судить, пока я не закончу. Если вы не готовы на это пойти, пожалуйста, покиньте комнату. Но если решите остаться — помните, это ваш выбор. Всё, что случится дальше, — не моя ответственность. Это ваша. Слушайте внимательно.
Joan Clarke Я знаю, это не по-обычному. Но кто вообще любил обычное?
John Cairncross Ребята, пойдём пообедаем.
[Без ответа]
John Cairncross Алан?
Alan Turing Да?
John Cairncross Я сказал, что мы пойдём пообедать.
[Без ответа]
John Cairncross Алан?
Alan Turing Да?
John Cairncross Ты меня слышишь?
Alan Turing Да.
John Cairncross Я сказал, что мы идём за обедом...
[прерывает себя]
John Cairncross Это начинает немного надоедать.
Alan Turing Что именно?
John Cairncross Я спросил, хочешь ли ты пойти с нами на обед.
Alan Turing Нет, не спрашивал, ты сказал, что идёшь за обедом.
John Cairncross Я тебя чем-то обидел?
Alan Turing Почему ты так думаешь?
John Cairncross Хочешь пойти с нами на обед?
Alan Turing Во сколько обед?
Hugh Alexander [Раздражённо] Чёрт, Алан, это всего лишь сэндвич.
Alan Turing Что?
Hugh Alexander Обед.
Alan Turing О. Я не люблю сэндвичи.
John Cairncross Забудь.
Alan Turing Я люблю решать задачи, командир. А «Энигма» — самая сложная задача в мире.
Commander Denniston «Энигма» не сложна, она невозможна. Американцы, русские, французы, немцы — все считают, что «Энигму» нельзя взломать.
Alan Turing Отлично. Позвольте попробовать, и мы точно узнаем, так ведь?
Alan Turing Ты получил то, чего хотел. Мужа, работу... обычную жизнь.
Joan Clarke Ни один обычный человек не смог бы сделать этого. Знаешь, сегодня утром... я ехала в поезде, который проезжал через город, который не существовал бы, если бы не ты. Я купила билет у человека, который, скорее всего, погиб бы, если бы не ты. Я изучала свою работу... целую отрасль науки, которая существует только благодаря тебе. Если ты хочешь быть обычным... могу тебя уверить — я нет. Мир стал куда лучше именно потому, что ты не был обычным.
Alan Turing Ты правда так думаешь?
Joan Clarke Я думаю, что иногда именно те люди, о которых никто ничего не представляет, делают то, чего никто... не может представить.
Joan Clarke Алан, что случилось?
Alan Turing [пауза] Мы больше не можем быть помолвлены. Твои родители должны забрать тебя назад. Найти тебе мужа где-нибудь ещё.
Joan Clarke Что с тобой не так?
Alan Turing Мне нужно кое-что сказать. Я... я гомосексуал.
Joan Clarke Хорошо.
Alan Turing Нет, нет, не женщины, Джоан. Мужчины.
Joan Clarke И что с того?
Alan Turing Я же только что сказал...
Joan Clarke И что? Я догадывалась. Всегда догадывалась. Но мы не такие, как все. Мы любим друг друга по-своему и можем жить так, как хотим. Ты не будешь идеальным мужем? А я обещаю — я не собиралась быть идеальной женой. Я не стану целыми днями готовить ягнёнка, пока ты придёшь с работы, правда? Я буду работать. Ты будешь работать. И мы будем вместе. Мы будем вместе душой. Это лучше, чем у многих. Потому что я забочусь о тебе. И ты заботишься обо мне. И мы понимаем друг друга как никто другой.
Alan Turing Я не забочусь.
Joan Clarke Что?
Alan Turing О тебе. Я никогда не заботился. Мне просто нужно было, чтобы ты взломала «Энигму». Я сделал это, так что можешь уходить.
Joan Clarke [шлёпает его] Я никуда не уйду. Я слишком много времени в жизни переживала из-за того, что ты обо мне думаешь, или мои родители, или ребята из Хат 8, или девчонки из Хат 3, и знаешь что? Я с этим покончила. Эта работа — самое важное, что я когда-либо сделаю. И никто меня не остановит. Тем более ты.
[пауза]
Joan Clarke Знаешь что? Они были правы. Питер. Хью. Джон. Ты действительно чудовище.
Alan Turing Конечно, машины не думают так же, как люди. Машина — это не человек. Поэтому они думают иначе. Интересный вопрос в том, что если что-то, эээ... думает иначе, чем ты, значит ли это, что оно не думает? Мы же допускаем, что люди отличаются друг от друга. Ты любишь клубнику, я терпеть не могу фигурное катание, ты плачешь на грустных фильмах, у меня аллергия на пыльцу. Какой смысл в разных вкусах, разных... предпочтениях, если не сказать, что наши мозги работают по-разному, что мы думаем по-разному? И если мы можем так говорить о людях, почему нельзя так говорить о мозгах... из меди и проводов, из стали?
Stewart Menzies [Во время теста на время] Шесть минут... это вообще возможно?
Alan Turing Нет, у меня уходит восемь. Тут не про кроссворды речь, а про то, как подойти к решению невозможной задачи — сразу всю целиком или разбить на маленькие...
[Джоан поднимает руку]
Alan Turing Ты закончила?
Joan Clarke Да.
[Поднимает бумагу]
Alan Turing [Осматривает бумагу] Пять минут и 34 секунды.
Joan Clarke Ты же сказала, что надо сделать меньше шести.
Alan Turing Я был Богом? Нет. Потому что Бог войну не выиграл. Мы выиграли.
Alan Turing Совет по хранению тайн: гораздо проще не знать их с самого начала.
Alan Turing Даже сломанные часы дважды в день показывают правильное время.
Hugh Alexander Если провести провода по диагонали через коммутационную панель, мы сможем исключать позиции роторов в 500 раз быстрее.
Alan Turing На самом деле, это неплохая идея.
Joan Clarke Это Алан вместо «спасибо».
Алан Тьюринг [после рассказа истории] Теперь решай сам: я машина? Я человек? Я герой войны? Или я преступник?
Детектив Роберт Нок Я не могу тебя судить.
Алан Тьюринг Ну что ж. Ты мне совсем не помог.
Alan Turing Э-э, это мой бутерброд.
Hugh Alexander Ты не любишь бутерброды.
Stewart Menzies Мистер Тьюринг, вы знаете, сколько людей погибло из-за "Энигмы"?
Alan Turing Нет, не знаю.
Stewart Menzies Трое.
Alan Turing Трое?
Stewart Menzies Пока мы разговариваем.
[Смотрит на часы]
Stewart Menzies О, смотрите, ещё один. Надеюсь, у него была семья.
Alan Turing Он к тебе неравнодушен.
Joan Clarke Да.
Alan Turing Ты — ты заставила его полюбить тебя.
Joan Clarke Да.
Alan Turing Почему?
Joan Clarke Потому что я женщина в мужской работе, и у меня нет роскоши быть уё###м.
Alan Turing [Объяснение теста Тьюринга] "Игра в имитацию."
Detective Robert Nock Правильно, вот... вот в чем суть?
Alan Turing Хотите сыграть?
Detective Robert Nock Сыграть?
Alan Turing Это игра. Некий тест. Чтобы определить, кто перед тобой... машина или человек.
Detective Robert Nock Как в неё играть?
Alan Turing Ну, есть судья и испытуемый, и... судья задаёт вопросы и, в зависимости от ответов, решает, с кем он говорит... с чем он говорит, и, эм... Тебе просто нужно задать мне вопрос.
Alan Turing Подумай только. Цифровой компьютер. Электрический мозг.
Alan Turing Он был не просто программируемым, он был перепрограммируемым.
Commander Denniston Это Стюарт Мензис из МИ-6.
Charles Richards Существует всего пять отделов военной разведки. МИ-6 не существует.
Stewart Menzies Именно. Вот это настрой.
Alan Turing Ты никогда не поймёшь, насколько важно то, что я здесь создаю!
Hugh Alexander Любовь заставляет человека делать странные вещи, полагаю.
Alan Turing В этом случае любовь просто стоила Германии всей этой чёртовой войны!
Stewart Menzies О, Алан... у нас будет такая замечательная война вместе.
Title Card После года гормональной терапии, назначенной правительством, Алан Тьюринг покончил с собой 7 июня 1954 года.
Title Card Ему было 41 год.
Title Card С 1885 по 1967 год примерно 49 000 гомосексуальных мужчин были осуждены по британскому закону за грубое непристойное поведение.
Title Card В 2013 году королева Елизавета II посмертно даровала Тьюрингу королевское помилование в знак признания его беспрецедентных достижений.
Title Card Историки считают, что взлом Энигмы сократил войну более чем на два года, спасая свыше 14 миллионов жизней.
Title Card Это оставалось государственной тайной более 50 лет.
Title Card Работа Тьюринга вдохновила поколения исследований в области того, что учёные назвали «машинами Тьюринга».
Title Card Сегодня мы называем их компьютерами.
Stewart Menzies Зачем ты мне это рассказываешь?
Alan Turing Нам нужна твоя помощь, чтобы держать это в секрете от Адмиралтейства, армии, ВВС. Никто не должен знать, что мы взломали «Энигму», даже Деннисон.
Stewart Menzies Кто сейчас добивается твоего увольнения?
Joan Clarke Ты можешь с этим разобраться.
Alan Turing Пока мы разрабатываем систему, которая поможет решать, какую разведданные использовать. Какие атаки остановить, какие пропустить. Статистический анализ, минимальное количество действий, чтобы выиграть войну, и максимальное — чтобы немцы не заподозрили.
Stewart Menzies И ты собираешься доверить всё это статистике? Математике?
Alan Turing Именно.
Joan Clarke А потом МИ-6 придумает ложь, которую расскажут всем остальным.
Alan Turing Для всех сведений, которые вы используете, нужна правдоподобная альтернативная версия.
Joan Clarke Фальшивая история, чтобы объяснить, откуда у нас информация, никак не связанная с «Энигмой», а потом вы её сливайте немцам.
Alan Turing А затем и нашим военным.
Stewart Menzies Поддерживать заговор лжи на самом высоком уровне правительства? Это прямо в моём духе.
John Cairncross Что случилось?
Alan Turing А что если... что если мне не хочется быть с Джоан вот так?
John Cairncross Потому что ты гей? Я так и думал.
Alan Turing М-мне ей сказать, что у меня были связи с мужчинами?
John Cairncross Знаешь, по моему скромному опыту, женщины довольно болезненно воспринимают случайный брак с геями. Возможно, тебе стоит не распространять эту информацию.
Alan Turing Я забочусь о ней, правда забочусь, но... я просто не знаю, смогу ли я притворяться...
John Cairncross Ты никому не должен говорить, Алан. Это незаконно. А Деннистон ищет любой повод, чтобы посадить тебя.
Alan Turing Я знаю.
John Cairncross Это должно остаться в секрете.
Alan Turing Коды — это загадка. Игра, такая же, как и любая другая.
Detective Robert Nock Мистер Тьюринг, можно я вам скажу секрет?
Alan Turing Я в этом деле неплох.
Detective Robert Nock Я здесь, чтобы помочь вам.
Alan Turing О, ясно!
Detective Robert Nock Могут ли машины думать?
Alan Turing О, значит, вы читали некоторые из моих опубликованных работ?
Detective Robert Nock Что заставляет вас так думать?
Alan Turing Потому что я сижу в полицейском участке, меня обвиняют в том, что я уговаривал молодого человека потрогать мой п##и#с, а вы только что спросили меня, могут ли машины думать.
Detective Robert Nock Ну и могут? Могут ли машины когда-нибудь думать, как люди?
Alan Turing Большинство говорят, что нет.
Detective Robert Nock Вы не из большинства.
Young Alan Turing Что ты читаешь?
Christopher Morcom О криптографии.
Young Alan Turing Типа секретных сообщений?
Christopher Morcom Не секретных. В этом вся прелесть. Сообщения видны всем, но никто не понимает, что они значат, если у тебя нет ключа.
Young Alan Turing Чем это отличается от разговора?
Christopher Morcom От разговора?
Young Alan Turing Когда люди разговаривают, они никогда не говорят то, что имеют в виду, говорят что-то другое. И ожидают, что ты просто поймёшь. Но я никогда не понимаю. Так в чём разница?
Christopher Morcom Алан, у меня есть странное предчувствие, что у тебя это отлично получится.
Peter Hilton Ты не Бог, Алан. Тебе не решать, кто жить будет, а кто умрёт.
Alan Turing Да, именно так.
Peter Hilton Почему? Почему?
Alan Turing Потому что мы единственные, кто может.
Hugh Alexander Чёрт побери тебя и твою машину.
Hugh Alexander [читает расшифрованное сообщение] "... направлено на 53 градуса 24 минуты северной широты и точка один градус западной долготы. Хайль Гитлер."
Alan Turing Оказывается, это единственный немецкий, который нужно знать, чтобы взломать Энигму.
Commander Denniston Вы понимаете, что в шестистах милях от Лондона есть такой мерзавец по имени Гитлер, который хочет погрузить всю Европу в тиранию.
Alan Turing Политика — это не совсем моя сфера.
Hugh Alexander Потому что нет ничего лучше, чем помолвка подруги, чтобы женщина захотела сделать что-то, о чём потом пожалеет — с более симпатичным другом жениха.
Hugh Alexander Знаешь, чтобы сыграть роль этого вспыльчивого гения, надо действительно быть гением.
Commander Denniston Ты когда-нибудь выигрывал войну, Тьюринг? Я — да. Знаешь, как это делается? Дисциплина, порядок, цепочка командования. Ты уже не в университете, ты — маленькая шестерёнка в огромной системе. И ты будешь делать то, что прикажет твой командир.
Alan Turing Кто — кто твой командир?
Commander Denniston Уинстон Черчилль. Дауннинг-стрит, 10, Лондон SW1. Если у тебя проблемы с моим решением, разбирайся с ним.
Headmaster [допытывает молодого Алана насчёт передачи записок] Ты с другом решаете задачи по математике прямо на уроке, потому что урок слишком скучный?
Alan Turing [закадровый голос] Было 159 миллионов миллионов миллионов возможных настроек «Энигмы». Всё, что нам оставалось — перебрать каждую. Но если бы у нас было десять человек, проверяющих по одной настройке в минуту, круглосуточно, без выходных, сколько дней, по-вашему, заняло бы проверить все настройки? Это не дни, а годы. Двадцать *миллионов* лет. Чтобы остановить надвигающуюся атаку, нам пришлось бы проверить настройки на 20 миллионов лет всего за 20 минут.
Alan Turing Я не шпион. Я... я просто математик.
Stewart Menzies Я знаю много шпионов, Алан. У тебя больше тайн, чем у лучших из них.
Joan Clarke [обращаясь к выздоравливающему Алану] Почему бы нам не разгадать кроссворд? Это займет всего пять минут. Или в твоём случае шесть.
Alan Turing Некоторые думали, что мы воюем с немцами. Нет, мы воевали со временем.
Stewart Menzies Сожгите всё.
Hugh Alexander Сжечь? Зачем?
Stewart Menzies Вам говорили, что этот проект — строгая секретность. Вы думали, это шутки?
Hugh Alexander Но война же закончилась.
Stewart Menzies *Эта* война закончилась. Но будут и другие.
Alan Turing И мы знаем, как взломать код, который все считают неразгаданным.
Stewart Menzies Именно. Разберите, подожгите. Сметите пепел. Вы все друг друга не знаете. Никто из вас даже не слышал слово «Энигма». Счастливого пути домой.
Stewart Menzies [as they rise to go] Ведите себя прилично. Если повезёт, вы больше никогда ни меня, ни друг друга в жизни не увидите...
Joan Clarke Ты пытаешься построить свою универсальную машину?
[Алан выглядит озадаченным]
Joan Clarke Я читала твою работу в университете.
Alan Turing Её уже преподают?
Joan Clarke О, нет! Я была вундеркиндом.
Alan Turing Ты не уйдёшь, я не позволю.
Joan Clarke Я буду по тебе скучать. Вот что сказал бы нормальный человек в такой ситуации.
Alan Turing Мне-плевать, что такое нормально!
Joan Clarke Что мне делать, Алан? Я не брошу своих родителей.
Alan Turing У тебя есть шанс наконец-то сделать что-то стоящее со своей жизнью!
Joan Clarke [обиженно] И закончить как ты? Нет, спасибо. Жаль, что ты одинок. Но «Энигма» тебя не спасёт. Расшифруешь это, хрупкий нарцисс? Или мне позвать твоего любимого Кристофера, чтобы помог?
John Cairncross Если ты расскажешь им мой секрет, я расскажу им твой.
Peter Hilton Все мои друзья меняют мир, а мы просто теряем время, ничего не создавая! Из-за тебя.
Alan Turing Моя машина... будет работать.
Alan Turing Знаешь, почему людям нравится насилие, Хью? Потому что это приятно. Иногда мы не можем делать то, что приятно; нам приходится делать то, что логично.
John Cairncross Что логично?
Alan Turing Самое трудное — обмануть того, кто ждёт обмана.
Joan Clarke [Осознавая] О, Боже.
John Cairncross Что?
Alan Turing Если кто-то ждёт лжи, просто так её не дашь.
Joan Clarke Чёрт возьми, Алан прав.
Peter Hilton Что?
Alan Turing Что подумают немцы, если мы потопим их подводные лодки?
Peter Hilton Ничего, они будут мертвы.
John Cairncross [Осознавая] Нет... нет, ты не можешь быть прав.
Alan Turing Наш конвой вдруг меняет курс; эскадрилья наших бомбардировщиков чудесным образом появляется в координатах подлодок; что подумают немцы?
Hugh Alexander [Осознавая] Немцы поймут, что мы взломали Энигму.
Joan Clarke Они прекратят все радиосообщения к полудню и к выходным изменят конструкцию Энигмы.
Alan Turing Да. Два года работы, всё, что мы сделали здесь, окажется напрасным.
John Cairncross В этом конвое 500 мирных жителей. Женщины. Дети. Мы собираемся их обречь на смерть.
Alan Turing Наша задача — не спасти один конвой, а выиграть войну.
Hugh Alexander Наша задача была взломать Энигму.
Alan Turing Мы это сделали. Теперь самое трудное — сохранить это в секрете.
Hugh Alexander [Аллану] Ну, это было нечеловечески. Даже для тебя.
