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Фильмография
Давид Муржиа
David Murgia
Киноафиша
Персоны
Давид Муржиа
Давид Муржиа
David Murgia
Дата рождения
16 марта 1988
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер
Популярные фильмы
6.5
Дело «Мальдорор»
(2024)
6.3
Пятнадцать минут войны
(2019)
5.9
Свобода
(2024)
Фильмография Давид Муржиа
Жанр
Все
Боевик
Военный
Драма
Исторический
Комедия
Криминал
Мелодрама
Триллер
Год
Все
2024
2019
2014
Все
4
Фильмы
4
Актер
4
5.9
Свобода
Libre
боевик, мелодрама, триллер
2024, Франция
Смотреть трейлер
6.5
Дело «Мальдорор»
Maldoror
криминал, драма, триллер
2024, Бельгия / Франция
Смотреть трейлер
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6.3
Пятнадцать минут войны
L'Intervention
боевик, драма, военный, исторический
2019, Бельгия
4.9
Я закопаю тебя
Je te survivrai
комедия
2014, Бельгия / Франция
Смотреть трейлер
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