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Давид Муржиа
Давид Муржиа David Murgia
Киноафиша Персоны Давид Муржиа

Давид Муржиа

David Murgia

Дата рождения
16 марта 1988
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер

Популярные фильмы

Дело «Мальдорор» 6.5
Дело «Мальдорор» (2024)
Пятнадцать минут войны 6.3
Пятнадцать минут войны (2019)
Свобода 5.9
Свобода (2024)

Фильмография Давид Муржиа

Жанр
Год
Все 4 Фильмы 4 Актер 4
Свобода 5.9
Свобода Libre
боевик, мелодрама, триллер 2024, Франция
Смотреть трейлер
Дело «Мальдорор» 6.5
Дело «Мальдорор» Maldoror
криминал, драма, триллер 2024, Бельгия / Франция
Смотреть трейлер Рецензия
Пятнадцать минут войны 6.3
Пятнадцать минут войны L'Intervention
боевик, драма, военный, исторический 2019, Бельгия
Я закопаю тебя 4.9
Я закопаю тебя Je te survivrai
комедия 2014, Бельгия / Франция
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