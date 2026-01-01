Оповещения от Киноафиши
Айлин Йай
Aylin Yay
Айлин Йай
Aylin Yay
Дата рождения
23 апреля 1968
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Телец
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр, Романтический герой
4.9
Я закопаю тебя
Je te survivrai
комедия
2014, Бельгия / Франция
Смотреть трейлер
7
Влюбленный Тома
Thomas est amoureux
комедия, драма, мелодрама
2000, Бельгия / Франция
